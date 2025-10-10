मौसम बदलने से सीएचसी में उमड़ रही खांसी-जुकाम और बुखार के मरीजों की भीड़, उत्तराखंड से भी इलाज के लिए आ रहे लोग

सीएचसी में मरीजों की बढ़ती संख्या पर डाक्टर और स्टाफ मरीजों का इलाज करने में जुटे हुए है। उनका कहना है कि मरीजों को बेहतर इलाज प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।



अपने बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। बच्चे के हाथ में चोट लगी थी। डाक्टर ने दवा दी और एक्स-रे के लिए भेजा। सीएचसी में एक्स-रे की सुविधा न होने के कारण अब जिला अस्पताल पीलीभीत जाना पड़ेगा। बाबी राय, उत्तराखंड



बच्चों को बुखार और खांसी थी। जांच के बाद डाक्टरों ने दवा दी और भीड़ के बावजूद इलाज समय पर मिला। अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। कमल कुमार



कई दिनों से बुखार आने के कारण अस्पताल आए हैं। उन्होंने डाक्टर को दिखा कर जांच कराई है। अब जांच मिलने के बाद दवा मिलेगी। जांच मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद सलीम



कई दिनों से बीमार होने पर दवाई लेने आए है, सभी दवाईयां मिल गई है, डाक्टर ने जांच ने जांच के लिए बोला है जांच भी करा ली है। मोईन अहमद