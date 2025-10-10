Language
    मौसम बदलने से सीएचसी में उमड़ रही खांसी-जुकाम और बुखार के मरीजों की भीड़, उत्तराखंड से भी इलाज के लिए आ रहे लोग

    By Devendrda Deva Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:31 PM (IST)

    मौसम बदलने से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। उत्तराखंड से भी लोग इलाज के लिए आ रहे हैं। मरीजों की संख्या में वृद्धि से स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है। डॉक्टरों का कहना है कि तापमान में गिरावट के कारण वायरल संक्रमण फैल रहा है।

    संवाद सूत्र जागरण, न्यूरिया। सीएचसी में मौसम बदलने के कारण मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन ओपीडी में औसतन 200 से 250 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें से अधिकांश मरीज खांसी-जुकाम, बुखार, एलर्जी, हाथ-पैरों में दर्द और मलेरिया जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं।

    प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. शीशपाल सिंह ने बताया कि इस समय मरीजों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में अधिक है। उन्होंने बताया कि सभी मरीजों की जांच कर दवाएं दी जा रही हैं और कोई भी मरीज बिना दवा के वापस नहीं जाता। अस्पताल में न केवल न्यूरिया क्षेत्र के बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से भी मरीज इलाज कराने आते हैं।

    सीएचसी में मरीजों की बढ़ती संख्या पर डाक्टर और स्टाफ मरीजों का इलाज करने में जुटे हुए है। उनका कहना है कि मरीजों को बेहतर इलाज प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।


    अपने बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। बच्चे के हाथ में चोट लगी थी। डाक्टर ने दवा दी और एक्स-रे के लिए भेजा। सीएचसी में एक्स-रे की सुविधा न होने के कारण अब जिला अस्पताल पीलीभीत जाना पड़ेगा। बाबी राय, उत्तराखंड

    बच्चों को बुखार और खांसी थी। जांच के बाद डाक्टरों ने दवा दी और भीड़ के बावजूद इलाज समय पर मिला। अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। कमल कुमार

    कई दिनों से बुखार आने के कारण अस्पताल आए हैं। उन्होंने डाक्टर को दिखा कर जांच कराई है। अब जांच मिलने के बाद दवा मिलेगी। जांच मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद सलीम

    कई दिनों से बीमार होने पर दवाई लेने आए है, सभी दवाईयां मिल गई है, डाक्टर ने जांच ने जांच के लिए बोला है जांच भी करा ली है। मोईन अहमद