मौसम की करवट से पीलीभीत में चलीं ठंडी हवाएं, अगले दो दिन ऐसा रहेगा वेदर

पीलीभीत में मौसम ने करवट बदली आसमान में बादल छाए और ठंडी हवाएँ चलीं जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले दो दिनों तक घने बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई हालांकि दोपहर में उमस भरी गर्मी रही। शाम को मौसम फिर बदला और लोगों को गर्मी से राहत मिली।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। तराई में सोमवार सुबह को मौसम ने अपनी करवट बदल ली आसमान में बादल छाए रहे ठंडी हवाएं चलती रही। इस दौरान दो दिन से हो रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। सड़कों पर लोग सुहाने मौसम का आनंद लेते दिखाई दिए। वहीं दोपहर में उमस भरी गर्मी रही। शाम को फिर मौसम ने अपना रुख बदल लिया।

कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. शैलेंद्र सिंह ढाका ने बताया कि जिले में सोमवार और मंगलवार को आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाओं के साथ बारिश के आसार है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों तापमान में लगातार उछाल दर्ज किया जा रहा था।

पीलीभीत में गिरा तापमान सोमवार सुबह को आसमान में छाए बादलों और ठंडी हवाओं से मौसम के करवट बदलते ही तापमान गिर गया है। उसके बाद दोपहर में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई जो अधिकतम 30.7 रहा। न्यूनतम - 23.1 पर पहुंच गया।