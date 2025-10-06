Weather Update: तराई में बादल छाए और ठंडी हवाएं चलीं, कैसे रहेंगे आने वाले दिन; मौसम विभाग की रिपोर्ट

पीलीभीत में मौसम ने करवट बदली आसमान में बादल छाए और ठंडी हवाएं चलीं जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डा. शैलेंद्र सिंह ढाका के अनुसार अगले दो दिनों तक बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। तापमान में गिरावट से मौसम में बदलाव आएगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। तराई में सोमवार सुबह को मौसम ने अपनी करवट बदल ली आसमान में बादल छाए रहे ठंडी हवाएं चलती रही। इस दौरान दो दिन से हो रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। सड़कों पर लोग सुहाने मौसम का आनंद लेते दिखाई दिए।

दो दिन बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. शैलेंद्र सिंह ढाका ने बताया कि जिले में सोमवार और मंगलवार को आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाओं के साथ बारिश के आसार है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों तापमान में लगातार उछाल दर्ज किया जा रहा था।