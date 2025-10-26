बारात में ज्यादा लोग पहुंचने पर चलीं कुर्सियां, गुस्से में की फायरिंग और....
एक शादी समारोह में बारात में अधिक लोग आने के कारण कुर्सियां चलने लगीं और गुस्से में फायरिंग भी हुई। बैठने की व्यवस्था बिगड़ने से बहस मारपीट में बदल गई। फायरिंग से अफरा-तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शहर के कोतवाली क्षेत्र के मैरिज हॉल में बरात में अधिक लोग पहुंचने पर दुल्हन पक्ष के लोगों ने विरोध जताने पर दुल्हन और दुल्हा पक्ष में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर कुर्सियां चली। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान अवैध असलाह से कई राउंड फायरिंग भी हुई।
इससे बारात घर में भगदड़ मच गई। इस दौरान कोतवाली में तैनात एक सिपाही की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। इधर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शादी की रस्में पूरी कराईं। हालांकि, पुलिस फायरिंग की बात को नकारा रही है।
दो अलग-अलग गांवों की आई बारात
शनिवार रात सदर कोतवाली क्षेत्र के नकटना दाना चौराहा स्थित एक बरात घर में गजरौला क्षेत्र के दो अलग-अलग गांवों से बरात आई थी। बरात में बताई गई संख्या से अधिक लोगों के लाए जाने पर दुल्हन और दूल्हा पक्ष के स्वजन में कहासुनी होने लगी। देखते ही दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। जिनमें लात-घूंसे के साथ कुर्सियां फेंकी जाने लगी।
इससे बरात घर में खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि इसी दौरान बारात में मौजूद एक युवक ने किसी असलाह से कई राउंड हवाई फायरिंग कर दी। मामले की सूचना पर कोतवाली में तैनात एक सिपाही पहुंचा और सच्चाई जाने के बजाय मारपीट करने वालों को समझाने में लग गया। मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने पर लगभग एक घंटे बाद कोतवाल सतेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
घटना की जानकारी मिली है, जांच के निर्देश दिए। तहरीर अभी नहीं प्राप्त हुई है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। -दीपक चतुर्वेदी, सीओ सिटी
