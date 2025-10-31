UP News: 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया लेखपाल, एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बीसलपुर तहसील के गांव महादेवा के लेखपाल संजीव कुमार को शुक्रवार को तहसील कार्यालय के गेट से एंटी करप्शन टीम ने 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोप है कि लेखपाल ने गांव निवासी सरताज से तालाब के किनारे की जमीन की कुराबंदी कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी।

महादेवा क्षेत्र के निवासी सरताज ने बताया कि शेखापुर रोड किनारे तालाब के पास उसकी जमीन है, उसमें 18 लोग हिस्सेदार है। अच्छी जमीन की कुराबंदी धारा 116 राजस्व संहिता की रिपोर्ट अपने हक में देने के लिए आरोपित लेखपाल संजीव कुमार ने 10 हजार रुपये की मांग की थी।

इसकी शिकायत उसने एंटी करप्शन टीम से की, शुक्रवार को टीम ने जाल बिछाया, जिस पर सरताज मांगी गई रकम लेकर तहसील पहुंचा। आरोपित संजीव कुमार ने उसे तहसील के पीछे गेट पास बुलाकर रुपये ले लिए। रुपये गिनने के लिए सरताज ने लेखपाल से कहा तो पहले से बिछाए जाल पर कार्रवाई करते हुए लेखपाल को रंगे हाथों पकड़ लिया।