    UP News: 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया लेखपाल, एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से मचा हड़कंप

    By Vaibhav Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:12 PM (IST)

    पीलीभीत जिले में एंटी करप्शन टीम ने बीसलपुर तहसील के लेखपाल संजीव कुमार को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। लेखपाल पर आरोप है कि उसने जमीन की कुराबंदी रिपोर्ट के लिए सरताज नामक व्यक्ति से रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। सतर्कता अधिष्ठान ने भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बीसलपुर तहसील के गांव महादेवा के लेखपाल संजीव कुमार को शुक्रवार को तहसील कार्यालय के गेट से एंटी करप्शन टीम ने 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोप है कि लेखपाल ने गांव निवासी सरताज से तालाब के किनारे की जमीन की कुराबंदी कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी।

    महादेवा क्षेत्र के निवासी सरताज ने बताया कि शेखापुर रोड किनारे तालाब के पास उसकी जमीन है, उसमें 18 लोग हिस्सेदार है। अच्छी जमीन की कुराबंदी धारा 116 राजस्व संहिता की रिपोर्ट अपने हक में देने के लिए आरोपित लेखपाल संजीव कुमार ने 10 हजार रुपये की मांग की थी।

    इसकी शिकायत उसने एंटी करप्शन टीम से की, शुक्रवार को टीम ने जाल बिछाया, जिस पर सरताज मांगी गई रकम लेकर तहसील पहुंचा। आरोपित संजीव कुमार ने उसे तहसील के पीछे गेट पास बुलाकर रुपये ले लिए। रुपये गिनने के लिए सरताज ने लेखपाल से कहा तो पहले से बिछाए जाल पर कार्रवाई करते हुए लेखपाल को रंगे हाथों पकड़ लिया।

    एंटी करप्शन टीम ने बताया कि आरोपित लेखपाल के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। टीम आरोपी को अपने साथ ले गई है और आगे की जांच जारी है।

     

    रिश्वत विरोधी हेल्पलाइन नंबर 9454401866 पर करें शिकायत

     

    सतर्कता अधिष्ठान द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। यदि किसी लोक सेवक की ओर से सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग की जा रही है तो रिश्वत विरोधी हेल्पलाइन नंबर 9454401866 पर शिकायत की जा सकती है।