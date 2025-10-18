Pilibhit : शिमला से बहराइच जा रही बस नेशनल हाईवे पर पलटी, गर्भवती महिला समेट 5 नेपाली घायल

संवाद सहयोगी, जागरण पूरनपुर। तहसील क्षेत्र में शुक्रवार को दो स्थानों पर सड़क हादसा होने के बाद शनिवार को भी पीलीभीत बस्ती नेशनल हाईवे पर सुबह फिर हादसा हो गया। राइस मिल के पास बस पलटने से एक गर्भवती महिला सहित पांच नेपाली नागरिक घायल हो गए। हादसे से चीख पुकार मच गई। शीशा तोड़कर बमुश्किल घायलों को निकाला गया। सभी को सीएचसी ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया।

बहराइच जा रही थी जा रही थी बस हिमाचल प्रदेश के शिमला से यात्रियों को लेकर बस बहराइच जा रही थी। बस में नेपाली यात्री भी शामिल थे। सहकारी चीनी मिल के पास चालक को झपकी आने के कारण बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे में मंशरा पत्नी रघुवीर निवासी थाना जागरकोट, पार्वती पत्नी मनवीर व गर्भवती नीरूता पत्नी भरत निवासी बहेरी नगर पालिका जिला भोर, दिल बहादुर और उनकी पत्नी ईशरी निवासी खुर्जा नगर पालिका जिला बांके घायल हो गए। बहराइच जा रही बस में 25 यात्री सवार थे। हादसा होने के बाद बस में मौजूद यात्रियों ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया।