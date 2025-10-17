पीलीभीत-बस्ती हाईवे पर बस पलटने से 8 नेपाली यात्री घायल, शिमला से नेपाल जा रहे थे सभी
पीलीभीत-बस्ती नेशनल हाईवे पर पूरनपुर के पास बस पलटने से आठ नेपाली यात्री घायल हो गए। ये सभी शिमला से नेपाल जा रहे थे। दुर्घटना कुर्रैया गांव के मोड़ पर हुई। घायलों को पीलीभीत रेफर किया गया है। इसी हाईवे पर एक और हादसे में ट्रैक्टर चालक का हाथ कट गया।
जागरण संवाददाता पीलीभीत। पीलीभीत बस्ती नेशनल हाईवे पर पूरनपुर क्षेत्र में कुर्रैया गांव को जाने वाली मोड़ के पास बस पलटने से आठ नेपाली यात्री घायल हो गए। सभी को पीलीभीत रेफर कर दिया गया।
हादसा शुक्रवार तड़के हुआ। नेपाल के कोटनाथ निवासी अमर, अली कुमार, चैत बहादुर, एन बहादुर, भारत कुमार, गांव लूमा के पारस, संदीप सहित करीब 30 लोग शिमला से बस में सवार होकर नेपाल जा रहे थे।
अचानक मोड पर बस पलटने से सभी घायल हो गए। हादसे को लेकर चीख पुकार मच गई। सभी को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरनपुर ले जाया। गया वहां से आठ की हालत गंभीर होने पर पीलीभीत रेफर कर दिया गया।
हादसे में कटा चालक का हाथ
शुक्रवार सुबह को एक अन्य हादसा इसी नेशनल हाईवे पर पूरनपुर के पास हुआ। ईंट भरी ट्रैक्टर ट्राली में बस चालक ने टक्कर मार दी। इससे ट्राली पलट गई। ट्रैक्टर चालक बिहारीपुर निवासी ओमप्रकाश का हादसे में हाथ कट कर अलग हो गया। उन्हें सीएचसी से पीलीभीत रेफर कर दिया गया।
