26 KM का टॉर्चर! 10 जगह से टूटी 10 KM की सड़क, ग्रामीणों को जबरन भरना पड़ रहा 16 KM अतिरिक्त जुर्माना

संवाद सहयोगी, जागरण, बीसलपुर। क्षेत्र में पिछले माह आई बाढ़ से ग्राम रम्पुरा नगरिया से बरेली की ओर जाने वाला मार्ग बीच में कई मीटर पानी के तेज बहाव से कट जाने से लगभग डेढ़ दर्जन ग्रामों का संपर्क अभी भी तहसील मुख्यालय से टूटा हुआ है। करीब 10 किलोमीटर की सड़क 10 स्थानों से कट गई है।

इन ग्रामों से आने वाले ग्रामीण 10 किलोमीटर की जगह 26 किलोमीटर मार्ग तय करके आने को मजबूर है। मार्ग पर पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने से अवागमन प्रभावित बना हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मार्ग का निर्माण करने के नाम पर मात्र रेतीली मिट्टी डालकर कर्तव्य की इतिश्री कर रहे हैं।

देवहा नदी में छोड़े गए डैम के पानी व पिछले माह चार सितंबर को हुई भारी वर्षा के चलते क्षेत्र में आई बाढ़ के पानी से एक दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी भर गया था। बाढ़ के तेज बहाव के कारण बीसलपुर से रम्पुरा नगरिया होता हुआ चौसर हरदो पट्टी से बरेली की ओर जाने वाला मार्ग जगह-जगह से कट गया।

देवहा नदी पर बनाए गए पुल से आधा किलोमीटर आगे सड़क पानी के तेज बहाव के चलते लगभग 25 मीटर कट गया और वहां पर गहरा गड्ढा बन गया है। मार्ग के कट जाने से ग्राम अभयपुर, भगवंतपुर, चौसर हरदोपट्टी, मलकपुर, पटनिया, श्यामपुर, सोराह पनबड़िया, फुलवैया, सिसैया, मलकपुर, ललौरगुजरानपुर जल्लापुर, सायर किसनी, रिछोला घासी, मितेपुर सहित लगभग डेढ़ दर्जन ग्रामों का संपर्क तहसील मुख्यालय से टूट हुआ है।

इन ग्रामों के रहने वाले ग्रामीण 10 किलोमीटर दूरी की जगह अब लगभग 26 किलोमीटर दूरी तय करके तहसील मुख्यालय आने को मजबूर हैं। इससे उनका समय भी अधिक बर्बाद हो रहा है और वहां से आने में धन भी अधिक खर्च हो रहा है। चौसर हरदोई पट्टी की ग्राम प्रधान सोभना कुमारी ने डीएम से बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़क का निर्माण कराने का आग्रह किया है।

जगह-जगह क्षतिग्रस्त हुई सड़क पुलिया और कटी हुई सड़क को ठीक करने की सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने सुधि नहीं ली है। बीसलपुर रमपुरा नगरिया से चौसर हरदो पट्टी तक जाने वाला 10 किलोमीटर का मार्ग अलग-अलग 10 टुकड़ों में बट गया है। हालत यह हो गए हैं कि रम्पुरा पुल से एक कलोमीटर की दूरी पर पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है।

पिछले वर्ष आई बाढ़ में यह पुलिया क्षतिग्रस्त हुई थी जो अभी तक सही नहीं हो पाई है। इसके आगे दो किलोमीटर तक सड़क कटी हुई है। ग्राम चौसर हरदो पट्टी तक पांच जगह मार्ग कटा हुआ है। मार्ग पर गड्ढे बने हुए हैं। क्षतिग्रस्त हुई पुलिया ने तालाब का रूप ले लिया है।

भाजपा नेता डा. रत्नेश गंगवार ने पिछले माह लखनऊ में जिला पचायत सदस्य प्रियंका गंगवार के साथ मुख्यमंत्री से शिकायत करने पर विभाग के उच्चाधिकारियों केबल कटे हुए मार्ग पर रेतीली मिट्टी डलवा दी गई। कटी हुई सड़क का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुई है। रेतीली मिट्टी में चलने पर साइकिल व मोटरसाइकिल सवार लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस मार्ग पर चौपाइयां वाहनों का आना जाना पूरी तरह से बंद है।