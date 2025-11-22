Language
    जंगल सफारी, मूवी की टिकट और चूका बीच पर फैमिली संग लंच करने का मौका... श्रेष्ठ BLO के लिए ADM की पहल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:43 AM (IST)

    पीलीभीत में उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रसून द्विवेदी ने विशेष पहल की है। श्रेष्ठ बीएलओ को परिवार समेत जंगल सफारी, मूवी टिकट और चूका बीच पर लंच का मौका मिलेगा। यह स्कीम विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में तेजी लाने के लिए शुरू की गई है। चारों विधानसभा क्षेत्रों से एक-एक बीएलओ का चयन होगा, जिन्हें यह उपहार मिलेगा।

    एसआआर के बारे में डीएम ज्ञानेंद्र सिंह की उपस्थिति में जानकारी देते एडीएम प्रसून द्विवेदी, साथ में अन्य अधिकारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। टास्क पूरा करने पर बाहर घूमने के लिए, ट्रिप और अन्य कई उपहार देने की स्कीम प्राइवेट जाब में तो अक्सर सुनी होंगी, लेकिन अब अच्छा काम करने वाले बीएलओ को परिवार समेत जंगल सफारी, मूवी टिकट और चूका बीच पर लंच करने का मौका दिया जाएगा। यह विशेष स्कीम स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (एसआआर) यानी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन ने शुरू की है।

    जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर और बीसलपुर में 1,522 बूथ हैं, जिन पर बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। इन विधानसभा क्षेत्रों में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में श्रेष्ठतम कार्य करने वाले बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) को यह उपहार दिए जाएंगे।

    क्षेत्र के प्रथम बीएलओ को सर्वाधिक फार्म डिजिटाइजेशन करने पर दिया जाएगा

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रसून द्विवेदी का कहना है कि चारों विधानसभा से एक-एक बीएलओ का चयन किया जाएगा। चयन का आधार एसआइआर को ससमय तीव्र गति से संपादित करने को माना जाएगा, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के प्रथम बीएलओ को सर्वाधिक फार्म डिजिटाइजेशन करने पर दिया जाएगा।

    डीएम देंगे प्रशस्ति पत्र

    एडीएम बताते हैं कि पहले स्थान पर रहने वाले बीएलओ को प्रशस्ति पत्र डीएम की ओर से दिया जाएगा। इसके अलावा बीएलओ के परिवार को पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी कराई जाएगी। चूका बीच पर बीएलओ के परिवार को लंच कराया जाएगा। मल्टीप्लेक्स या सिनेप्लेक्स में किसी मूवी के टिकट मय परिवार के दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे बीएलओ को अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी।