बीसलपुर चीनी मिल में लापरवाही पर गिजी गाज, चीफ इंजीनियर और चीफ केमिस्ट निलंबित

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। किसान सहकारी चीनी मिल की अव्यवस्था से जहां किसानों को दिक्कत हो रही है। वहीं, चीनी मिल प्रबंधन भी परेशान हो गया है। अब इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गाज गिरने लगी है। चीनी मिल के 16 घंटे बंद रहने और मिल प्रारंभ होने के बाद से कई कई घंटे रुक-रुक कर चलने के साथ-साथ मिल का क्रिस्टलाइजर फटने की वजह से मिल बंद हो गई।

इसके बाद वेगास खत्म हो जाने की वजह से मिल बंद रही। इन समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय विधायक विवेक कुमार वर्मा ने शासन में शिकायत की थी। इसके बाद 15 दिसंबर को चीनी मिल में शासन से आई टीम ने जांच की।