    बीसलपुर चीनी मिल में लापरवाही पर गिजी गाज, चीफ इंजीनियर और चीफ केमिस्ट निलंबित

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:47 PM (IST)

    पीलीभीत के किसान सहकारी चीनी मिल में अव्यवस्थाओं के चलते अधिकारियों पर गाज गिरी है। मिल में लापरवाही के कारण चीफ इंजीनियर विद्या राम शुक्ला और चीफ केम ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। किसान सहकारी चीनी मिल की अव्यवस्था से जहां किसानों को दिक्कत हो रही है। वहीं, चीनी मिल प्रबंधन भी परेशान हो गया है। अब इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गाज गिरने लगी है। चीनी मिल के 16 घंटे बंद रहने और मिल प्रारंभ होने के बाद से कई कई घंटे रुक-रुक कर चलने के साथ-साथ मिल का क्रिस्टलाइजर फटने की वजह से मिल बंद हो गई।

    इसके बाद वेगास खत्म हो जाने की वजह से मिल बंद रही। इन समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय विधायक विवेक कुमार वर्मा ने शासन में शिकायत की थी। इसके बाद 15 दिसंबर को चीनी मिल में शासन से आई टीम ने जांच की।

    जांच में चीफ इंजीनियर विद्या राम शुक्ला और चीफ केमिस्ट बृजेंद्र सिंह के कार्यों में लापरवाही बरतने का मामला उजागर होने पर टीम की रिपोर्ट गन्ना आयुक्त और शासन को रिपोर्ट भेजी गई। इसके बाद तत्काल प्रभाव से चीनी मिल के चीफ इंजीनियर तथा चीफ केमिस्ट को निलंबित कर दिया गया है।

    चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक डा. हरिकृष्ण गुप्ता ने स्पष्ट किया कि शासन से आदेश आते ही, उन्होंने बुधवार को शाम दोनों अधिकारियों को रिलीव कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया इस मामले में अग्रिम जांच जारी है।

     

