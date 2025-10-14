पीलीभीत कोर्ट परिसर में अधिवक्ता पर जानलेवा हमला, मच गई अफरातफरी; पुरानी रंजिश में हुआ अटैक
पीलीभीत में कोर्ट परिसर के भीतर एक अधिवक्ता पर जानलेवा हमला हुआ, जिससे अफरातफरी मच गई। पुरानी रंजिश के चलते अधिवक्ता ओमपाल वर्मा को निशाना बनाया गया। दो हमलावरों को मौके पर ही पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है। घायल अधिवक्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है और तीसरे हमलावर की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। स्थानीय कोर्ट परिसर में मंगलवार को हत्या के मुकदमे के सिलसिले में तारीख पर आए अधिवक्ता पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिससे वह रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने दो हमलावरों को पकड़ लिया। बाद में उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। शुरुआती छानबीन के दौरान दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही है। हमले के पीछे यही अहम वजह बताई जा रही है।
कोर्ट परिसर में अधिवक्ता पर जानलेवा हमला, अफरातफरी मची
बीसलपुर थाना क्षेत्र के गांव बरखंडी निवासी अधिवक्ता ओमपाल वर्मा मंगलवार को हत्या के पुराने मुकदमे के सिलसिले में तारीख पर स्थानीय कोर्ट आए थे। तभी अचानक उन पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। देखते ही देखते अधिवक्ता ओमपाल वर्मा खून से लथपथ हो गए। अचानक हुई वारदात से घटनास्थल पर अफरातफरी का माहौल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने हमले के बाद भाग रहे दो हमलावरों को पकड़ लिया। बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। घायल अधिवक्ता को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय ले जाया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल अधिवक्ता से मामले की जानकारी ली।
पुरानी रंजिश के चलते अधिवक्ता को बनाया गया था निशान
पुलिस अधीक्षक के अनुसार दोनों पक्षों के बीच मुकदमे बाजी चल रही है। हत्या के एक मुकदमे में घायल अधिवक्ता अभियुक्त है। जबकि हमलावर पक्ष के लोगों के खिलाफ भी अधिवक्ता की ओर से मुकदमा चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार अधिवक्ता ने तीन हमलावरों द्वारा वारदात को अंजाम देने की बात कही है। तीसरी हमलावर की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है। जल्द ही इस मामले का राजफाश किया जाएगा। अभी तक घटना के बाबत पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है।
