पुरानी रंजिश के बाद आरोपितों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से पीटा, 4 के खिलाफ FIR

पूरनपुर के चांटफिरोजपुर गांव में लाठी-डंडों से लैस आरोपियों ने एक घर में घुसकर मारपीट की जिसमें चार लोग घायल हो गए। पीड़ित रामप्रवेश के अनुसार गोकरन विपिन संजीव और विनोद ने गाली-गलौज करते हुए उन पर हमला किया। घायलों में से दो को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, पूरनपुर। हाथों में लाठी-डंडे लेकर जबरन घर में घुसे आरोपितों ने गाली-गलौज कर मारपीट की। पिटाई से चार लोग घायल हो गए। बमुश्किल ग्रामीणों ने बचाव कराया। पुलिस ने चार आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी है। कोतवाली क्षेत्र के गांव चांटफिरोजपुर निवासी रामप्रवेश ने पुलिस को बताया कि वह सोमवार सुबह सात बजे स्वजनों के साथ पर मौजूद था। आरोप है कि गांव के ही गोकरन, विपिन, संजीव, विनोद हाथों में लाठी डंडे लेकर घर में घुस आए। आरोपितों ने गाली गलौज शुरू कर दी।

विरोध करने पर पीटा विरोध करने पर उसे और उसके पुत्र नरेश, राकेश, पुत्रवधू लक्ष्मी, पुत्री सलोनी के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। सिर पर लाठी लगने से लक्ष्मी घायल होकर गिर गई। स्वजन को भी बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। चीखने चिल्लाने पर मौके पर एकत्र हुए ग्रामीणों ने बमुश्किल बीच बचाव किया। आरोपितों की पिटाई से घायल चारों को सीएचसी लाया गया।