Pilibhit News: तालाब में मिले पशु अवशेष, पुलिस ने जांच के लिए लैब भेजे नमूने
पीलीभीत जिले में गोकशी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जहानाबाद थाना क्षेत्र के परेवा वैश्य गांव में एक तालाब में गोवंशीय पशु के अवशेष मिलने से सनसनी फैल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले में गोकशी की घटनाओं पर पुलिस लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। पिछले दिनों में जिले के अलग-अलग हिस्सों में गोकशी के मामले सामने आए। इसके बाद शनिवार को जहानाबाद थाना क्षेत्र के गांव परेवा वैश्य में एक बरातघर के सामने तालाब में गोवंशीय पशु के अवशेष मिले, उसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मिले अवशेषों के सैंपल को लैब भेजा है।
तालाब में मिले पशुओं के अवशेष
जहानाबाद थाना प्रभारी प्रदीप बिश्नोई ने बताया कि शनिवार सुबह परेवा वैश्य गांव के एक बरात घर के सामने तालाब में पशुओं के अवशेष मिलने की सूचना ग्रामीणों ने दी। इसकी सूचना पर टीम के साथ गांव पहुंचे, मामले की जांच कर पशु चिकित्सा अधिकारी को मौके पर बुलाकर अवशेष के सैंपल लिए गए। शव पुराने होने के कारण अभी यह नहीं पता चला है कि शव किस पशु के है। हालांकि मामले को लेकर ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है।
