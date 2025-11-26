टनकपुर-अछनेरा विशेष ट्रेन: समय में हुआ बदलाव, यात्रियों को मिलेगी सुविधा

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले में रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर रेल मंडल की ओर से संचालित होने वाली ट्रेन संख्या टनकपुर अछनेरा टनकपुर विशेष गाड़ी के संचालन में संशोधन किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आगमन व प्रस्थान समय में संशोधन किया गया

रेलवे प्रशासन की ओर से यात्री जनता की सुविधा के विस्तारित अवधि 30 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को चलने वाली ट्रेन संख्या 05062 और ट्रेन संख्या 05061 टनकपुर-अछनेरा-टनकपुर विशेष गाड़ी के मथुरा जंक्शन पर पूर्व में दिये गये आगमन में प्रस्थान समय में संशोधन किया गया।

ये रहेगा संशाेधित समय इज्जतनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा ने बताया कि संशोधित समय के अनुसार ट्रेन संख्या 05062 टनकपुर-अछनेरा विशेष गाड़ी टनकपुर से सुबह 04.35 बजे प्रस्थान कर खटीमा से शाम 05.00 बजे, पीलीभीत से 05.32 बजे, भोजीपुरा से 06.05 बजे, इज्जतनगर से 06.22 बजे, बरेली सिटी से 06.45 बजे, बरेली जंक्शन से 06.57 बजे, बदायूं से 07.40 बजे, उझानी से 07.53 बजे प्रस्थान करेगी।

सोरों शूकर क्षेत्र से 08.20 बजे, कासगंज से 09.00 बजे, सिकंदराबाद राव से 09.24 बजे, रती का नगला से 09.42 बजे, हाथरस सिटी से 10.05 बजे, मथुरा कैंट से 11.12 बजे, मथुरा जंक्शन से 11.30 बजे छूटकर अछनेरा 12.30 बजे पहुंचती है। वापसी यात्रा में 05061 अछनेरा-टनकपुर विशेष गाड़ी अछनेरा से शाम तीन 3.50 बजे प्रस्थान कर मथुरा जंक्शन से 4.35 बजे प्रस्थान करेगी।