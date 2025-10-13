अमरिया तहसील कार्यालय: 10 करोड़ रुपये बजट के बावजूद निर्माण में देरी, ये होने हैं काम
अमरिया में तहसील मुख्यालय के भवन निर्माण का कार्य बजट जारी होने के बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। दस करोड़ रुपये का बजट आवंटित होने के बावजूद, टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण निर्माण अटका हुआ है। अस्थाई भवन के लिए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन शासन से स्वीकृति का इंतजार है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य जल्द शुरू करने और अस्थाई भवन को अमरिया के पास चुनने की मांग की है।
संवाद सहयोगी, जागरण, अमरिया! तहसील मुख्यालय के भवन निर्माण हेतु टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। जबकि तहसील भवन निर्माण के लिए शासन स्तर से दस करोड़ रुपए का बजट जारी हो चुका है। पहले दो माह के बाद भवन निर्माण की कवायद शुरू होने की संभावना थी लेकिन टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने से भवन निर्माण का कार्य रूका हुआ है था।
एक महीने पहले भवन निर्माण के लिए लोहा की सरिया ही पहुंच सकी है। जबकि नव निर्माण भवन पूरा करने में दो वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तहसील भवन का निर्माण कार्य यूपी पी डब्लू डी की संस्था निर्माण खंड भवन लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा।
पूर्व में बने भवनों पहले ध्वस्तीकरण शुरू होगा
तहसील मुख्यालय पर पूर्व में बने भवनों पहले ध्वस्तीकरण शुरू होगा। उसके बाद नये भवन निर्माण का कार्य शुरू होगा जिसमें पहले मिट्टी भराव का कार्य शुरू होगा। उसके बाद तहसील भवन का निर्माण शुरू किया जाएगा।
जिसमें कम्यूटी रोम, से लेकर परगना अधिकारी रूम, तहसीलदार कार्यलय, नायब तहसीलदार कार्यलय, कोर्ट रूम, राजस्व लेखपाल अभिलेखागार, मीटिंग हाल, मुख्य भवन, लाकब निर्माण, नायब नाजिर रूम, कांस्टेबल बैरक, कैंटीन निर्माण, गैराज, साइकिल स्टैंड, जनरेटर रूम, शौचालय, भवन की बाउंड्री वॉल, अन्य विधिक कार्य होना हैं।
अभी तक तहसील मुख्यालय के लिए अस्थाई भवन का भी चयन नहीं हुआ है तहसील प्रशासन द्वारा माधौपुर चौराहे पर बने राजकीय बालिका इंटर कालेज के लिए प्रस्ताव दिया गया है।
तहसीलदार विदेह सिंह ने बताया मुख्यालय के भवन निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तहसील मुख्यालय के अस्थाई भवन के लिए राजकीय बालिका इंटर कालेज का चयन कर प्रस्ताव दिया गया है अस्थाई भवन के लिए शासन स्तर से स्वीकृति नहीं मिली है।
काफी समय पहले तहसील मुख्यालय भवन निर्माण के लिए बजट जारी हो चुका है अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। भवन निर्माण में भी समय लगेगा इसलिए निर्माण कार्य शुरू हो जाना चाहिए।- सुरेन्द्र कुमार गुप्ता
तहसील मुख्यालय के अस्थाई भवन का चयन अमरिया के इर्द-गिर्द होना चाहिए जिससे आम जनमानस को परेशानी न हो। आवश्यक कार्यों से सैकड़ों लोगों का तहसील मुख्यालय पर आना जाना लगा रहता है। चंद्र प्रकाश गुप्ता
एक वर्ष से तहसील मुख्यालय के भवन निर्माण की सुनवाई चल रही है अभी तक मात्र सरिया ही पहुंची है कार्य शुरू नहीं हुआ है जर्जर भवन में बैठकर तहसील के काम काज हो रहे हैं बरसात के दिनों में वादकारियों को काफी दिक्कतें होती हैं। मोहम्मद तारिक
