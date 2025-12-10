Pilibhit Encounter: गोकशी का आरोपित जावेद कांची पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोकशी के आरोपित जावेद कांची के पैर में गोली लगी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे घायल कर दिया। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जहानाबाद थाना क्षेत्र के गांव परेवा के निकट अमरिया नहर से मुड़सेना को जाने वाले कच्चे रास्ते पर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में गोकशी करने का आरोपित घायल हो गया। गोकशी करने के आरोपित के पैर में गोली लगी। घायल आरोपित की पहचान जावेद कांची निवासी मुहल्ला लाइनपार साहूकारा थाना के रूप में हुई है।
गोकशी करने के आरोपित पर की जा चुकी गैंगस्टर की कार्रवाई
जहानाबाद थाना के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप बिश्नोई ने बताया कि पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर आए दो व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे भागने लगे। पुलिस टीम के घेराबंदी करने पर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा के लिए फायरिंग की। पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में जावेद कांची के बांए पैर में गोली लग गई, इससे वह घायल हो गया।
चेकिंग के दौरान आरोपित ने पुलिस टीम पर कर दी थी फायरिंग
घायल जावेद को उपचार के लिए सीएचसी जहानाबाद भेजा गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपित जावेद कांची शातिर किस्म का अपराधी है और उसके विरुद्ध गैंगस्टर समेत अन्य धाराओं में केस चल रहा है। इस पर जनपद में पूर्व मे दर्जनों अभियोग पंजीकृत हैं। उस पर प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जा रहा, उसे जेल भेजा जा रहा है।
