Pilibhit Encounter: गोकशी का आरोपित जावेद कांची पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जहानाबाद थाना क्षेत्र के गांव परेवा के निकट अमरिया नहर से मुड़सेना को जाने वाले कच्चे रास्ते पर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में गोकशी करने का आरोपित घायल हो गया। गोकशी करने के आरोपित के पैर में गोली लगी। घायल आरोपित की पहचान जावेद कांची निवासी मुहल्ला लाइनपार साहूकारा थाना के रूप में हुई है।

गोकशी करने के आरोपित पर की जा चुकी गैंगस्टर की कार्रवाई



जहानाबाद थाना के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप बिश्नोई ने बताया कि पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर आए दो व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे भागने लगे। पुलिस टीम के घेराबंदी करने पर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा के लिए फायरिंग की। पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में जावेद कांची के बांए पैर में गोली लग गई, इससे वह घायल हो गया।