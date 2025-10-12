Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP के इस जिले की 12 सड़कों का होगा कायाकल्प, इतने करोड़ रुपये की मिली मंजूरी

    By Dhaneswar Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:17 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में 12 सड़कों के नवीनीकरण को स्वीकृति मिली है। इस परियोजना से सड़कों की गुणवत्ता में सुधार होगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सरकार ने इसके लिए करोड़ों रुपये का बजट आवंटित किया है, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और यात्रा सुगम होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता। सेवरही। तमकुहीराज के विधायक असीम कुमार राय के प्रयास से 2025-26 में 2.04 करोड़ रुपये की लागत से विधानसभा क्षेत्र की 12 सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। इन सड़कों की लंबाई 8.1 किमी है। पहली किस्त के रूप में 1.02 करोड़ रुपये शासन से निर्गत हो गए हैं। यह जानकारी विधायक ने दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किन सड़कों का कोगा कायाकल्प?

    प्रस्तावित सड़कों में मेहदिया-जवही-दयाल मार्ग, सिसवा नाहर-अहिरौली-दान मार्ग किमी 0.6 से गोसाईं पट्टी मार्ग, पिपरा घाट से जगदीशपुर-अंबेडकर मार्ग, बीटीसी किमी 1.73 से गन्ना अनुसंधान मार्ग, मेहदिया किमी 4 से पिपरा मूस्तकील-अगरवा मार्ग, कोइंदी-बुजुर्ग संपर्क मार्ग, गौरहा किमी 4 से बेदूपार संपर्क मार्ग, सुमही-मोहने सिंह संपर्क मार्ग, भावपुर जीरो बंधा से डुमरिया संपर्क मार्ग, धोकरहा स्कूल से चकदहवा मार्ग व तमकुही-सिसवा नाहर मार्ग किमी 9 से बहिराबारी संपर्क मार्ग शामिल हैं।