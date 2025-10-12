UP के इस जिले की 12 सड़कों का होगा कायाकल्प, इतने करोड़ रुपये की मिली मंजूरी

जागरण संवाददाता। सेवरही। तमकुहीराज के विधायक असीम कुमार राय के प्रयास से 2025-26 में 2.04 करोड़ रुपये की लागत से विधानसभा क्षेत्र की 12 सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। इन सड़कों की लंबाई 8.1 किमी है। पहली किस्त के रूप में 1.02 करोड़ रुपये शासन से निर्गत हो गए हैं। यह जानकारी विधायक ने दी है।

किन सड़कों का कोगा कायाकल्प?

प्रस्तावित सड़कों में मेहदिया-जवही-दयाल मार्ग, सिसवा नाहर-अहिरौली-दान मार्ग किमी 0.6 से गोसाईं पट्टी मार्ग, पिपरा घाट से जगदीशपुर-अंबेडकर मार्ग, बीटीसी किमी 1.73 से गन्ना अनुसंधान मार्ग, मेहदिया किमी 4 से पिपरा मूस्तकील-अगरवा मार्ग, कोइंदी-बुजुर्ग संपर्क मार्ग, गौरहा किमी 4 से बेदूपार संपर्क मार्ग, सुमही-मोहने सिंह संपर्क मार्ग, भावपुर जीरो बंधा से डुमरिया संपर्क मार्ग, धोकरहा स्कूल से चकदहवा मार्ग व तमकुही-सिसवा नाहर मार्ग किमी 9 से बहिराबारी संपर्क मार्ग शामिल हैं।