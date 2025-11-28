डबल इंजन सरकार ने वन 'डिस्ट्रिक्ट वन माफिया को बदलकर...', नोएडा में पिछली सरकारों पर जमकर बरसे CM योगी आदित्यानाथ

जागरण संवाददाता, नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को सेक्टर-50 स्थित मेदांता अस्पताल के उद्घाटन समारोह में कहा कि दस साल पहले प्रदेश में गरीब परिवार को इलाज कराना सबसे कठिन काम होता था। किसी को कैंसर और लीवर में इंफेक्शन होने या फिर बायोप्सी के लिए लोगों को अपनी प्रापर्टी बेचकर गहने गिरवी रखने पड़ते थे। अब ''''स्वास्थ्य प्राथमिकता'''' डबल इंजन सरकार की गारंटी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदेश सरकार ने भी अपना दायरा बढ़ाया है। प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री राहत कोष से 1300 करोड़ रुपये गरीबों काे स्वास्थ्य उपचार के लिए देते हैं। पिछली सरकारों को घेरा उन्होंने कहा कि जनआरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश में 50 करोड़ लोगों को प्रतिकार्ड पांच लाख रुपये की सेवा स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लाभ दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और बसपा का नाम लिए बिना जोरदार हमला बोला। कहा कि, पहले उत्तर प्रदेश की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया से होती थी।

2017 में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनी तो हमने वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कालेज बनाकर पहचान दिलाई। मेदांता समूह स्वास्थ्य गुणवत्ता के लिए ब्रांड बन गया है। दिल्ली-NCR समेत पश्चिमी यूपी को होगा फायदा अस्पताल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डा. नरेश त्रेहान ने कहा कि मेदांता नोएडा हमारे मिशन का महत्वपूर्ण कदम है। अस्पताल बेहतरीन मेडिकल टेक्नोलाजी, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुभवी डाक्टर को एक ही छत के नीचे लाता है। दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली टर्शियरी व क्वाटर्नरी केयर उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएंगे।