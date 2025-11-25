27 नवंबर को नोएडा में अस्पताल का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी, आगमन को लेकर तैयारियां शुरू

जागरण संवाददाता, नोएडा। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का बृहस्पतिवार को शहर में आना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व शहर में तैयारियां शुरू हो गईं हैं। प्रस्तावित रूट पर सफाई समेत सड़क रिसर्फेसिंग कार्य भी कराया जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार योगी आदित्यनाथ सबसे पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगे। यहां वह निर्माण कार्य का निरीक्षण कर समीक्षा करेंगे। इसके बाद सेक्टर-50 में मेदांता अस्पताल का उद्घाटन प्रस्तावित है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार करीब 40 मिनट तक योगी आदित्यनाथ यहां रुकेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर शहर में आ रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हेलीकाप्टर से वह सेक्टर-113 में बने हैलीपेड पर उतरेंगे। यह हैलीपेड बीते दिनों फेज-2 में उनके आगमन के दौरान तैयार किया गया था। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ यहां उतरेंगे।