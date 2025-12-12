जेपी स्पोर्ट्स सिटी के 4500 फ्लैट खरीदारों के लिए खुशखबरी, YEIDA अब खुद बनवाएगा अधूरे घर!

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। YEIDA जेपी स्पोर्ट्स सिटी में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन पूरा करने, फंडिंग का इंतज़ाम करने और बैंक लोन चुकाने के लिए एक प्लान तैयार करेगा। यह प्लान YEIDA सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगा। सुप्रीम कोर्ट की मंज़ूरी के बाद रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम शुरू हो जाएगा। यह फैसला गुरुवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

2020 में, यमुना अथॉरिटी ने जेपी ग्रुप के SDZ की 1,000 हेक्टेयर जमीन का अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया था। इसमें एक फॉर्मूला वन फैसिलिटी और एक क्रिकेट स्टेडियम के साथ-साथ लगभग 4,500 फ्लैट खरीदारों वाले एक दर्जन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट शामिल हैं।

जेपी ग्रुप ने अथॉरिटी के एक्शन को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। हाईकोर्ट ने अथॉरिटी के फ़ैसले को सही ठहराया और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी YEIDA को सौंपी। साथ ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का भी आदेश दिया। जेपी ग्रुप ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, मामला अभी भी पेंडिंग है।

लेकिन, हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत, YEIDA ने SDZ में जेपी के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करने के लिए करी एंड ब्राउन को कमीशन किया, जिसमें बेची गई और बची हुई यूनिट्स का स्टेटस, खरीदारों से इकट्ठा की गई रकम, बची हुई रकम, बिक्री से बची जमीन और उसकी कैटेगरी, बैंक लोन, और प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जरूरी रकम शामिल थी। कमेटी की पहली मीटिंग गुरुवार को हुई। YEIDA के CEO राकेश कुमार सिंह भी मौजूद थे।