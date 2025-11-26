ग्रेटर नोएडा में छोटे प्लॉट्स की बंपर स्कीम, YEIDA दिसंबर में लॉन्च करेगी ई-ऑक्शन

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना अथॉरिटी दिसंबर में एक और इंडस्ट्रियल प्लॉट स्कीम लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह स्कीम 8,000 स्क्वायर मीटर तक के छोटे इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए होगी। इन्हें ऑक्शन के ज़रिए अलॉट किया जाएगा। अथॉरिटी स्कीम के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टरों में बिना अलॉट हुए खाली प्लॉट की पहचान कर रही है। यमुना अथॉरिटी ने अब तक अलग-अलग इंडस्ट्रियल स्कीमों में 3,041 प्लॉट अलॉट किए हैं।

इंडस्ट्रियल सेक्टरों में कई प्लॉट अभी भी बिना अलॉट हुए हैं। ज़मीन को लेकर कानूनी झगड़ों की वजह से इन प्लॉट को डेवलप करके स्कीम में शामिल नहीं किया जा सका। अथॉरिटी ने ज़्यादातर ज़मीन के झगड़ों को सुलझाकर ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है और इंडस्ट्रियल प्लॉट डेवलप कर दिए हैं।

अथॉरिटी इन प्लॉट के अलॉटमेंट के लिए स्कीम लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। स्कीम के लिए प्लॉट की संख्या जल्द ही फाइनल कर दी जाएगी। पिछली इंडस्ट्रियल प्लॉट स्कीम में अथॉरिटी ने 8,000 स्क्वायर मीटर तक के 37 प्लॉट अलॉट किए थे। इन प्लॉट के लिए अथॉरिटी को 527 एप्लीकेशन मिले थे।

हालांकि, स्क्रूटनी के बाद सिर्फ़ 448 प्लॉट को ही ऑक्शन में शामिल किया गया। इंडस्ट्रियल प्लॉट स्कीम को इन्वेस्टर्स से मिले रिस्पॉन्स से उत्साहित होकर अथॉरिटी छोटे प्लॉट्स के लिए स्कीम लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राकेश कुमार सिंह का कहना है कि छोटे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बाकी प्लॉट्स को आइडेंटिफाई करके स्कीम डेवलप की जाएगी।