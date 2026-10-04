यीडा क्षेत्र में सड़कें होंगी और चौड़ी, हटेंगे बिजली के पोल और हाईटेंशन लाइन; शिफ्टिंग के टेंडर जारी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की राह में आ रहे विद्युत पोल और हाईटेंशन लाइनों को हटाया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण और विद्युत विभाग ने अलग-अलग स्थानों के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं।

इस माह से ही शिफ्टिंग का काम शुरू हो जाएगा। यीडा के ओएसडी मेहराम सिंह ने बताया कि सेक्टर-24 में 220 केवी एमसी लाइन को स्थानांतरित किया जाएगा। इसके साथ ही सेक्टर-16 पतवाड़ी, तिगरी रोड और रोजा जलालपुर में 11 केवी के विद्युत पोल शिफ्ट किए जाएंगे।

400 केवी उपकेंद्र खंड के अंतर्गत विद्युत ट्रांसमिशन सर्किल, यूपीपीटीसीएल की ओर से 220 केवी एमसी सेक्टर-24 लाइन की शिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा। यह लाइन केआरआर डिजाइन की है। सड़क विस्तार के दौरान यह लाइन बाधा बन रही थी।

तेजी से हो सकेगा काम इसी तरह सेक्टर-16 में सड़क चौड़ीकरण के लिए 11 केवी के पोलों को दूसरी जगह लगाया जाएगा। तिगरी रोड और रोजा जलालपुर में भी सड़क चौड़ी करने के लिए पोल और संबंधित विद्युत व्यवस्था को निर्धारित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा।