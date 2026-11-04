यीडा क्षेत्र में रजिस्ट्री से राजस्व के रिकॉर्ड में उछाल दर्ज, अब प्राधिकरण को भी स्टांप शुल्क में मिलेगी हिस्सेदारी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्ति की खरीद फरोख्त, रजिस्ट्री की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है। यीडा का खजाना की रकम भी वैसे भी बढ़ रही है। रजिस्ट्री से निबंधन विभाग को मिलने वाले स्टांप शुल्क से दो प्रतिशत राशि यीडा के खाते में जाएगी। इसके लिए यीडा शासन से मांग कर चुका है। करीब पांच करोड़ रुपये यीडा को इसके सापेक्ष शासन से मिलेंगे।

पिछले साल से बढ़ जाएगा आंकड़ा यीडा में संपत्ति की रजिस्ट्री में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। यीडा की संपत्ति की रजिस्ट्री से प्रदेश सरकार को 2021-22 में 37.79 करोड़ रुपये स्टांप शुल्क मिला था जो 2025-26 में 368.84 करेाड़ रुपये तक पहुंच गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 327.37 कराेड़ रुपये स्टांप शुल्क प्रदेश सरकार को मिल चुका है। 31 मार्च तक यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अधिक होने की संभावना है।

रजिस्ट्री की संख्या में क्यों आया उछाल? यीडा आवंटियों को लगातार आवंटित संपत्ति पर कब्जा दे रहा है। इससे संपत्ति की रजिस्ट्री की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें आवासीय, औद्योेगिक संपत्ति की रजिस्ट्री सबसे अधिक हुई हैं। हालांकि यीडा में बड़े औद्योगिक निवेश में कई को प्रदेश सरकार पहले ही स्टांप शुल्क से छूट दे चुकी है। अन्यथा राजस्व को यह आंकड़ा और अधिक होता।