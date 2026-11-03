ग्रेटर नोएडा PNB में 10 करोड़ के घोटाले में CBI का एक्शन, बैंककर्मी समेत 2 गिरफ्तार; पुणे से पकड़ा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। ग्रेटर नोएडा स्थित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की सेक्टर पाई शाखा में 10.24 करोड़ रुपये के घोटाले में सीबीआई ने बैंककर्मी समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

दोनों पर बैंक के ग्राहकों के खातों से अनधिकृत तरीके से रकम निकालने और उसे दूसरे खातों में स्थानांतरित करने की साजिश में शामिल होने का आरोप है।

बैंक की शिकायत पर 29 अक्टूबर को दर्ज हुआ मुकदमा

सीबीआई की एंटी करप्शन शाखा गाजियाबाद ने 29 अक्टूबर को बैंक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। जांच में सामने आया कि जुलाई 2023 से अक्टूबर 2026 के बीच ग्राहकों के खातों में अनधिकृत लेनदेन किए गए।