यीडा की ग्रुप हाउसिंग योजना में अप्लाई करने की आखिरी तारीख करीब, नवंबर में नीलामी से होगा भूखंडों का आवंटन

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण की ग्रुप हाउसिंग भूखंड योजना समाप्त होने में पांच दिन शेष है। 28 अक्टूबर को योजना समाप्त हो जाएगी। एक माह बाद 28 नवंबर को योजना में नीलामी से भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। यीडा की पिछली ग्रुप हाउसिंग योजना असफल साबित हुई थी। 17 भूखंडों की योजना में महज एक के लिए ही बोली लगी थी। शेष 16 भूखंडों की बिक्री के लिए यीडा ने नई योजना निकाल रखी है।

यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 17, 18 व 22 डी में ग्रुप हाउसिंग योजना निकाली हुई है। प्राधिकरण को इस बार योजना में सभी भूखंडों के लिए आवेदन मिलने की उम्मीद है। नीलामी के लिए प्रत्येक भूखंड के सापेक्ष कम से कम तीन आवेदन मिलना जरूरी है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में सफलता को देखते हुए यीडा ने करीब दस साल के लंबे अंतराल के बाद ग्रुप हाउसिंग श्रेणी में आवंटन के लिए कदम बढ़ाया था, लेकिन योजनाओं को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पा रही है।

वहीं, यीडा की भूखंड योजनाएं लगातार सफल हो रही हैं। 200 वर्गमीटर के 276 भूखंडों के सापेक्ष भी यीडा को 54 हजार से अधिक आवेदन मिले थे, लेकिन यीडा क्षेत्र में बसावट की धीमी रफ्तार और संपत्ति की बढ़ी कीमताें को देखते हुए ग्रुप हाउसिंग में लोग अधिक रुचि नहीं दिखा रहे हैं।