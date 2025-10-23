Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यीडा की ग्रुप हाउसिंग योजना में अप्लाई करने की आखिरी तारीख करीब, नवंबर में नीलामी से होगा भूखंडों का आवंटन

    By Arvind Mishra Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 07:11 PM (IST)

    यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की ग्रुप हाउसिंग योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। नवंबर में नीलामी के माध्यम से भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। इच्छुक डेवलपर्स को जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है। यह योजना यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आवासीय परियोजनाएं स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण की ग्रुप हाउसिंग भूखंड योजना समाप्त होने में पांच दिन शेष है। 28 अक्टूबर को योजना समाप्त हो जाएगी। एक माह बाद 28 नवंबर को योजना में नीलामी से भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। यीडा की पिछली ग्रुप हाउसिंग योजना असफल साबित हुई थी। 17 भूखंडों की योजना में महज एक के लिए ही बोली लगी थी। शेष 16 भूखंडों की बिक्री के लिए यीडा ने नई योजना निकाल रखी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 17, 18 व 22 डी में ग्रुप हाउसिंग योजना निकाली हुई है। प्राधिकरण को इस बार योजना में सभी भूखंडों के लिए आवेदन मिलने की उम्मीद है। नीलामी के लिए प्रत्येक भूखंड के सापेक्ष कम से कम तीन आवेदन मिलना जरूरी है।

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में सफलता को देखते हुए यीडा ने करीब दस साल के लंबे अंतराल के बाद ग्रुप हाउसिंग श्रेणी में आवंटन के लिए कदम बढ़ाया था, लेकिन योजनाओं को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पा रही है।

    वहीं, यीडा की भूखंड योजनाएं लगातार सफल हो रही हैं। 200 वर्गमीटर के 276 भूखंडों के सापेक्ष भी यीडा को 54 हजार से अधिक आवेदन मिले थे, लेकिन यीडा क्षेत्र में बसावट की धीमी रफ्तार और संपत्ति की बढ़ी कीमताें को देखते हुए ग्रुप हाउसिंग में लोग अधिक रुचि नहीं दिखा रहे हैं।

    इसके चलते ग्रुप हाउसिंग श्रेणी में भूखंड खरीदारों का भी रुझान कम है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण भी यीडा में बसावट की रफ्तार थमी हुई है। प्राधिकरण इस कमी को दूर करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन इनका असर अभी नजर आना बाकी है।

    यह भी पढ़ें- मिनी एसडीजेड केस में यीडा की 18,000 करोड़ की वसूली खारिज, लोक लेखा समिति ने दी आवंटियों को क्लीन चिट