कोहरे में खतरे के बावजूद यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार और गति उल्लंघन जारी, ट्रैफिक जागरूकता नाकाफी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। एक्सप्रेसवे पर कोहरा काल बनता जा रहा है, इसकी बड़ी वजह तेज गति में वाहनों का दौड़ना है। ग्रेटर नोएडा से आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर गति सीमा 100 से घटाकर 75 कर दी गई है। बावजूद इसके 10 हजार से अधिक वाहनों ने गति सीमा का उल्लंघन करते पाए गए।

कुंडली-गाजियाबाद-पलवल 135 किमी लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर अभी निर्धारित गति सीमा 15 फरवरी तक के लिए हल्के वाहन 60 व बड़े वाहनों के लिए 40 किमी प्रतिघंटा तय की गई है। प्रतिदिन 50 से 60 हजार वाहन गुजरते हैं। यहां भी वाहन गति सीमा से अधिक की रफ्तार में दौड़ रहे हैं।

इन एक्सप्रेसवे के टोल के अलावा हर 10 किमी की दूरी पर डिजिटल बोर्ड के जरिये लोगों को जागरूक करने के लिए गति सीमा की जानकारी दी जा रही है। वाहन चालकों की लापरवाही पराकाष्ठा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कोहरे के दौरान भी ज्यादातर चालक स्वयं और दूसरों की जान को खतरे में डालते हुए अधिकतम गति सीमा का उल्लंघन करने से नहीं चूक रहे हैं। इसका प्रमुख कारण उन पर कार्रवाई न होना है।

एक वाहन केे हादसाग्रस्त होने पर पीछे से आ रहे वाहन एक के बाद एक भिड़ते चले जाते हैं। वजह साफ है एक्सप्रेसवे प्रबंधन रियल टाइम नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का डाटा एनआइसी के सर्वर पर अपलोड कर देता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस शत प्रतिशत आनलाइन चालान नहीं कर पाती।

ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किमी लंबे यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे और धुंध को देखते हुए हल्के वाहनों के लिए 15 दिसंबर से अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गई है। गति सीमा कम होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की संख्या कम हाेने के बजाय चार से पांच गुना बढ़ गई है।

जिसकी मुख्य वजह गति सीमा और नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ ठोस और त्वरित कार्रवाई न होना है। 15 और 16 दिसंबर दो दिन में एक्सप्रेसवे से 60 हजार वाहन गुजरे है जिसमें से 10490 वाहनों ने अधिकतम गति सीमा का उल्लंघन किया है।

एक्सप्रेसवे की तरफ से नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों का डाटा एनआइसी के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस को जाने के बाद शतप्रतिशत कार्रवाई तो दूर 50 प्रतिशत वाहनों के आनलाइन चालान तक नहीं हो पाए जिसके चलते बेखौफ वाहन चालक नियमों को ताख पर रख वाहनों को दौड़ाने से गुरेज नहीं कर रहे।

नहीं दिखता जागरूकता का असर सर्दी के मौसम में घने कोहरे और धुंध में वाहनों को विशेष सवाधानी से चलाने के लिए जेवर, मथुरा व आगरा तीनों टोल प्लाजाओं पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम (पीए सिस्टम) से सुरक्षित सफर के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं।