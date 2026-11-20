जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। कोहरे में हादसे की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने एक्सप्रेसवे पर गति सीमा को कम कर दिया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर भी गति सीमा कम करने को लेकर विचार हो रहा है।

एक्सप्रेसवे का संचालन कर रही कंपनी से कोहरे के कारण संचालन में आ रही बाधा पर जानकारी मांगी गई है। इसके बाद गति सीमा कम करने पर निर्णय लिया जाएगा।

प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर घटाई गति सीमा

प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा को घटाकर 80 किमी प्रति घंटा व भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा को 60 किमी प्रति घंटा कर दिया गया है, ताकि कोहरे के कारण दृश्यता कम होने के चलते होने वाले हादसों को रोका जा सके।

15 दिसंबर से फरवरी तक घटती है गति यमुना एक्सप्रेसवे पर भी हर साल गति सीमा को 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक घटाया जाता है। इसके साथ ही हादसे की रोकथाम के लिए टोल प्लाजा पर पंफ्लेट वितरण, चालकों को जागरूक करने का अभियान चलता है।