जागरण संवाददाता, नोएडा। गाजियाबाद शास्त्री नगर के गुरुकुल में रहने वाले स्कूटी सवार आशू झा और कार्तिक नाम के दो किशोर नोएडा सेक्टर 54 में शहीद पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर-ट्राली से शुक्रवार सुबह करीब सात बजे टकरा गए। हादसा ट्रैक्टर चालक के एकाएक ब्रेक लगाने से हुआ।

स्कूटी पर पीछे बिना हेलमेट लगाए बैठे किशोर के सिर में चोट लगी। अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई, जबकि हेलमेट पहने स्कूटी चला रहे घायल किशोर का उपचार चल रहा है। मृतक किशाेर के मामा ने ट्रैक्टर चालक पर सेक्टर 24 थाने में केस दर्ज कराया है।

वेद आचार्य की शिक्षा ग्रहण कर रहा था मृतक बिहार मुजफ्फरपुर के समभूता गांव का आशू झा गुरुकुल में वेद आचार्य की शिक्षा ग्रहण कर रहा था। वह यहां पर आठ साल से था। वह शुक्रवार को अपने दोस्त कार्तिक के साथ नोएडा सेक्टर 23 में पूजा करवाने आया था। पूजा के बाद दोनों स्कूटी से गाजियाबाद लौट रहे थे।

कार्तिक हेलमेट पहनकर स्कूटी चला रहा था, जबकि आशू बिना हेलमेट लगाए पीछे बैठा था। सेक्टर 54 में शहीद पेट्रोल पंप के पास आगे चल रहे ट्रैक्टर-ट्राली चालक ने एकाएक ब्रेक लगा दिए। इससे एकाएक स्कूटी ट्राली से टकरा गई। दोनों ट्राली से टकराकर सड़क पर गिर गए।