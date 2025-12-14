यमुना एक्सप्रेसवे पर अधिकतम स्पीड की लिमिट घटी, 15 फरवरी तक कम रहेगी वाहनों की गति

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सर्दी बढ़ने के साथ ही घने कोहरे को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगा दी गई है। हल्के वाहनों की गति 100 से घटाकर 75 किमी प्रति घंटे कर दी गई। 165 किमी लंबे यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यमुना प्राधिकरण ने रफ्तार पर ब्रेक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। 15 दिसंबर रात 12 बजे से नियम लागू हो गया है। निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस आनलाइन चालन कर कार्रवाई करेगी।

ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे गौतमबुद्धनगर के अलावा अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा जिलों से होकर गुजरता है। यमुना किनारे होने की वजह से घना कोहरा पड़ने लगा है। खराब दृश्यता के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रशासन ने रफ्तार पर ब्रेक का निर्णय लिया है। यमुना प्रधिकरण के महाप्रबंधक परियोजना राजेंद्र भाटी ने बताया कि 15 दिसंबर रात 12 बजे से यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है।

भारी वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। स्पीड लिमिट की पाबंदी 15 दिसंबर से शुरू होकर 15 फरवरी तक लागू रहेगी। इस दौरान निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करते हुए आनलाइन चालन सीधे उनके पते पर भेजेगी। सर्दी के मौसम में विशेष सावधानी से ड्राइविंग को किया जा रहा जागरूक सर्दी के मौसम में वाहनों को विशेष सवाधानी से चलाने के लिए जेवर, मथुरा व आगरा तीनों टोल प्लाजाओं पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से सुरक्षित सफर के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं।

भारी वाहन चालाकों को टोल प्लाजा पर सुस्ती खत्म करने के लिए निश्शुल्क चाय उपलब्ध कराई जा रही है। कोहरे और धुंध के समय वाहन दूर से दिखाई दें इसके लिए कमर्शियल वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के साथ ही पैंप्लेट का वितरण किया जा रहा है।