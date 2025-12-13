Language
    यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगाम, 15 दिसंबर से बदलेंगे नियम; जानें क्या होंगी नई लिमिट

    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:09 PM (IST)

    सर्दियों में कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर से गति सीमा कम कर दी गई है। हल्के वाहनों के लिए यह 75 किमी/घंटा और भारी वाहनों के लिए 60 किम ...और पढ़ें

    कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट लगाई गई।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों में बढ़ते कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणने बड़ा फैसला लिया है। इस एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर से हल्के वाहनों (कार, जीप आदि) की अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। भारी वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। यह नियम 15 फरवरी तक लागू रहेगा।

    ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाने वाला 165 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा जिलों से गुजरता है। यमुना नदी के किनारे होने से सर्दियों में यहां घना कोहरा छा जाता है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है और हादसों का खतरा बढ़ जाता है। यमुना प्राधिकरण के महाप्रबंधक राजेंद्र भाटी ने बताया कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।

    निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और ऑनलाइन चालान जारी किया जाएगा। उल्लंघन की स्थिति में हल्के वाहनों पर 2000 रुपये और भारी वाहनों पर 4000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यह फैसला यमुना एक्सप्रेस-वे, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे, नोएडा एलिवेटेड रोड के लिए लिया गया है। यहां गाड़ियों की स्पीड पर बंदिशें लगाई जाएंगी।भारी वाहन जैसे ट्रक, बस, ट्रेलर, टैंकर, बड़े कंटेनर वाहन आदि की अधिकतम स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई।

    सुरक्षा के अतिरिक्त उपायों के तहत जेवर, मथुरा और आगरा टोल प्लाजा पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से सुरक्षित ड्राइविंग के निर्देश दिए जा रहे हैं। भारी वाहन चालकों को नींद से बचाने के लिए निशुल्क चाय दी जा रही है। कमर्शियल वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य किया गया है और सुरक्षित ड्राइविंग के पैंफलेट बांटे जा रहे हैं।