यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगाम, 15 दिसंबर से बदलेंगे नियम; जानें क्या होंगी नई लिमिट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों में बढ़ते कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणने बड़ा फैसला लिया है। इस एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर से हल्के वाहनों (कार, जीप आदि) की अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। भारी वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। यह नियम 15 फरवरी तक लागू रहेगा।

ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाने वाला 165 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा जिलों से गुजरता है। यमुना नदी के किनारे होने से सर्दियों में यहां घना कोहरा छा जाता है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है और हादसों का खतरा बढ़ जाता है। यमुना प्राधिकरण के महाप्रबंधक राजेंद्र भाटी ने बताया कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।

निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और ऑनलाइन चालान जारी किया जाएगा। उल्लंघन की स्थिति में हल्के वाहनों पर 2000 रुपये और भारी वाहनों पर 4000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यह फैसला यमुना एक्सप्रेस-वे, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे, नोएडा एलिवेटेड रोड के लिए लिया गया है। यहां गाड़ियों की स्पीड पर बंदिशें लगाई जाएंगी।भारी वाहन जैसे ट्रक, बस, ट्रेलर, टैंकर, बड़े कंटेनर वाहन आदि की अधिकतम स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई।