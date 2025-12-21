CM योगी के निर्देशों का यमुना एक्सप्रेसवे पर नहीं हो रहा प्रभावी पालन, ओवर स्पीड दौड रहे वाहन

जागरण संवाददाता, जेवर। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे के बाद घने कोहरे के दौरान एक्सप्रेसवे पर गति सीमा का पालन करने के अलावा वाहनों को कान्वाय (समूह) में ले जाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों के सामने पुलिस और टोल कर्मचारियों की एक नहीं चल पा रही है। जिसके चलते मुख्यमंत्री के निर्देशों का प्रभावी पालन नहीं हो पा रहा है।

यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के दौरान वाहन चालकों को पुलिस एक बड़ी कान्वाय बनाकर पुलिस वाहन से एस्कार्ट कर ले जाना चाहती तो है, लेकिन वाहन चालक दो मिनट रोकते ही शोर करना शुरू कर देते हैं, जिससे पुलिस को हर दो से पांच मिनट पर कान्वाय को छोड़ना मजबूरी बन जा रही है।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार पुलिस और टाेल की सुरक्षा टीमें सभी टोल प्लाजाओं पर घने कोहरे के दौरान वाहनों को कान्वाय के लिए रोकेंगे। उसके बाद पुलिस के वाहन के पीछे कान्वाय के सभी वाहनों को लेकर गंतव्य की तरफ बढ़ा जाएगा। जिससे कोहरे के दौरान किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके।

लेकिन जेवर टोल प्लाजा पर पुलिस वाहनों को रोककर कान्वाय में तो भेज रही है लेकिन पांच मिनट से ज्यादा वाहनों के न रुकने की वजह से कान्वाय को एस्कार्ट नहीं दे पा रही है। मुख्यमंत्री ने 50 मीटर से कम दृश्यता होने पर एक्सप्रेसवे पर बने की फैसिलिटी सेंटरों पर वाहनों को खड़ा रखने के भी निर्देश थे लेकिन कोई भी वाहन चालक रुकने को तैयार नहीं हैं।

हालांकि पुलिस और टोल कर्मियों का कहना है कि अभी तक 50 मीटर से कम दृश्यटा नहीं हुई है अगर ऐसा होगा तो वाहनों को रोककर पूरे कान्वाय को पुलिस की गाड़ी एस्कार्ट करते हुए अपनी सीमा तक लेकर जाएगी जहां से दूसरी गाड़ी एस्कार्ट करते हुए आगे बढ़ेगी। इसी तरीके से वाहनों को गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा।

रफ्तार को शौकीनों को अपनी फिक्र न दूसरे वाहन चालकों की चिंता कोहरे और धुंध को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों की अधिकतम गति सीमा 100 से घटाकर 75 किमी प्रतिघंटा कर दी गई है। पुलिस गति सीमा का उल्लंघन करने वालों के लगातार चालान कर रही है। एक्सप्रेसवे की सुरक्षा टीम लगातार वाहनों को सावधानी से चलाने और गति सीमा का पालन करने के अलावा कोहरे के दौरान अन्य एडवाइजरी का पालन करने के लिए जागरूक कर रहीं हैं। लेकिन रफ्तार के शौकीनों को न तो अपनी जान की फिक्र है और न ही दूसरों की जान की कोई परवाह है।