Yamuna Expressway पर नियमों की अनदेखी, हादसों की वजह बन रहे ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली

जागरण संवाददाता, जेवर। यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा से परी चौक तक निर्माण सामग्री लेकर ओवर लाेड़ दौड़ते ट्रैक्टर ट्राली तेज रफ्तार वाहन चालकों के लिए खतरा बने हुए हैं। आए दिन कोई न कोई तेज रफ्तार वाहन इन ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने से हादसों का शिकार हो रहे हैं। बढ़ते हादसों को देखते यमुना प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टरों के संचालन को प्रतिबंधित करने के आदेश दिए थे। हालांकि, आदेश फाइलों में दबकर रहे गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार और आरामदायक सफर की वजह से लोग भारी भरकम टोल वहन कर यात्रा करते हैं। ग्रेटर नोएडा से मथुरा तक का सफर करने वाले कार चालक को 140 रूपए का टोल देना पड़ता वहीं ट्रैक्टर चालक मात्र 70 रूपए का टोल देकर नियमों को ताक पर रख निर्माण सामग्री लेकर दौड़ते हैं। रात के समय ट्रैक्टरों में बैक लाइट न होने के चलते तेज रफ्तार वाहनों को दूर से ट्रैक्टर ट्राली ठीक से दिखाई नहीं देते जिसकी वजह से हादसे होते हैं।

सर्दियों में यमुना एक्सप्रेसवे पर धुंध और कोहरे के चलते दृश्यता कम होना शुरू हो जाती है। ऐसे में धीमी रफ्तार इन ट्रैक्टर ट्राली में पीछे लाइट और रिफ्लेक्टर ने होने से हादसों के बढ़ने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ते हादसों का संज्ञान लेते हुए यमुना प्राधिकरण ने ट्रैक्टरों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश दिए थे लेकिन उन आदेशों पर एक साल बाद भी अमल होता नहीं दिख रहा है।