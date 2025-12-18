Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Yamuna Expressway पर कम विजिबिलिटी होने से रेंग-रेंग कर चल रहे वाहन, ड्राइवरों से सावधानी बरतने की अपील

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:51 PM (IST)

    यमुना एक्सप्रेसवे पर दिन भर धुंध के बाद शाम को कोहरा छा गया। शाम 6:00 बजे कोहरा घना होने से ड्राइवरों को सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा। रात 8:00 बजे के बा ...और पढ़ें

    Hero Image

    यमुना एक्सप्रेसवे पर दिन भर धुंध के बाद शाम को कोहरा छा गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, जेवर। यमुना एक्सप्रेसवे पर दिन भर धुंध रहने के बाद, शाम होते ही कोहरा छाने लगा। शाम करीब 6:00 बजे कोहरा घना होने लगा, जिससे ड्राइवरों को अपनी मंजिल की ओर बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा।

    WhatsApp Image 2025-12-18 at 8.41.19 PM

    हालांकि, रात 8:00 बजे के बाद अचानक पूरे एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई।

    WhatsApp Image 2025-12-18 at 8.41.19 PM (1)

    एक्सप्रेसवे मैनेजमेंट ने बताया कि रात 8:00 बजे जेवर टोल प्लाजा पर विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर थी, और टप्पल इलाके में यह 20 मीटर से भी कम थी। एक्सप्रेसवे मैनेजमेंट लगातार ड्राइवरों से सावधानी से यात्रा करने की अपील कर रहा है।

    WhatsApp Image 2025-12-18 at 8.41.18 PM

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें