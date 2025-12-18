Yamuna Expressway पर कम विजिबिलिटी होने से रेंग-रेंग कर चल रहे वाहन, ड्राइवरों से सावधानी बरतने की अपील

जागरण संवाददाता, जेवर। यमुना एक्सप्रेसवे पर दिन भर धुंध रहने के बाद, शाम होते ही कोहरा छाने लगा। शाम करीब 6:00 बजे कोहरा घना होने लगा, जिससे ड्राइवरों को अपनी मंजिल की ओर बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा।

हालांकि, रात 8:00 बजे के बाद अचानक पूरे एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई।

एक्सप्रेसवे मैनेजमेंट ने बताया कि रात 8:00 बजे जेवर टोल प्लाजा पर विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर थी, और टप्पल इलाके में यह 20 मीटर से भी कम थी। एक्सप्रेसवे मैनेजमेंट लगातार ड्राइवरों से सावधानी से यात्रा करने की अपील कर रहा है।