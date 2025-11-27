नियमों को ताक पर रखकर यमुना एक्सप्रेसवे पर दौड़ती रही डबलडेकर, एक साल में कट चुके थे 15 चालान

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर रात हादसे का शिकार हुई बस के चालक का यातायात नियमों का उल्लंघन आदत में शामिल था। एक साल में बस के 15 चालान कटे थे। इसमें ओवर स्पीड से लेकर गलत तरीके से लेन बदलने, अवैध रिफ्लेक्टर आदि के चालान शामिल है।

15 चालान कटने के बावजूद बस मालिक ने चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई न होने से लापरवाही भरा रवैया जारी रहा। आइएसबीटी से वाराणसी चलने से पहले चालक व परिचालक ने शराब पी थी। बस बिहार मुज्जफरपुर जिले के कौशल के नाम पर पंजीकृत है। आईएसबीटी से निकलते ही उसने बस की रफ्तार तेज कर दी।

जैसे ही वह यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंचा उसने रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ा दी। यात्रियों में भय इस कदर हो गया कि सिलपर बस होने के बावजूद सोने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और ऊपरी मंजिल से नीचे आ गए। इस दौरान भी लोगों ने काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन ड्राइवर मनमर्जी और बेतरतीब ढंग से बस को चलाता रहा।

नियमों को ताक पर रखकर दौड़ती रही डबलडेकर यमुना एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलटी डबलडेकर बस लगातार नियमों को ताक पर रखकर दौड़ती रही। कार्रवाई के नाम पर यातायात पुलिस ने पिछले 10 महीनों में 13 चालान किए। जिनमें से तेज रफ्तार के यमुना एक्सप्रेसवे पर भी दो चालान शामिल है।

बस के पिछले एक साल में 15 चालान हुए। जिसमें 20 फरवरी को लाइन चेंज करने पर चार हजार रुपये, 11 मार्च को बिना परमिट का 15 हजार रुपये का चालान, दो फरवरी को भी बिना परमिट के 10 हजार रुपये का चालान, 20 फरवरी को अधिक रफ्तार के एवज में चालान हुआ।

इसके साथ ही बिना रिफ्लेक्टर व अवैध सन स्क्रीन लगाने के एवज में भी 13 हजार रुपये का पांच मार्च 2025 को न हुआ। कुल 13 चालान पेडिंग है। यमुना एक्सप्रेसयवे पर चार मई 2025 व 12 मई 2025 को भी डबलडेकर बस पर ओवर स्पीड़ के दो चालान हुए। 15 चालान में से छह चालान भर दिए।

यात्रियों की सुरक्षा से करते हैं खिलवाड़ यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते रोजाना सौ से डेढ़ सौ डबल डेकर बस गुजरती है। दिल्ली एनसीआर में पूर्वांचल के रास्ते लोग इलाहबाद कानपुर जाते हैं। अधिक कमाई के चक्कर में अन्य बसों को ओवरटेक करने के दौरान चालक यात्रियों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ करते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर रात के समय चेकिंग भी नहीं होती।