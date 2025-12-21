यमुना एक्सप्रेसवे पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, जेवर। यमुना एक्सप्रेसवे पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा पर रविवार शाम जेवर टोल चौकी इंचार्ज संसार सिंह और प्रभारी टीएसआई राजेंद्र दीक्षित ने अपनी टीमों के साथ शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों की जांच की। दोनों टीमों ने इस दौरान लगभग 98 की जांच की जिसमें से दो वाहन चालका शराब पीकर वाहन चलाते हुए मिले।