यमुना एक्सप्रेसवे पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई

    By Manoj Kumar Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:32 PM (IST)

    यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। जेवर टोल प्लाजा पर 98 वाहन चालकों की जाँच की गई, जिसमें दो शराब पीकर ग ...और पढ़ें

    शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने चलाया अभियान।

    जागरण संवाददाता, जेवर। यमुना एक्सप्रेसवे पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

    यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा पर रविवार शाम जेवर टोल चौकी इंचार्ज संसार सिंह और प्रभारी टीएसआई राजेंद्र दीक्षित ने अपनी टीमों के साथ शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों की जांच की। दोनों टीमों ने इस दौरान लगभग 98 की जांच की जिसमें से दो वाहन चालका शराब पीकर वाहन चलाते हुए मिले।

    पुलिस ने उनके दस-दस हजार रूपये के चालान करने के साथ ही वाहन साइड खड़े करा लिए। जिसके बाद दोनों टीमों ने जेवर टोल प्लाजा पर कोहरे और धुंध से बचाव के लिए वाहन चालकों को जागरूक किया। जेवर टोल पर भारी वाहन चालकों के लिए निशुल्क चाय का वितरण और रिफलेक्टर टेप लगाने का काम टोल कर्मचारियों के द्वारा जारी रहा।