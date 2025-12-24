Language
    Greater Noida: यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, दो लोगों की गई जान; दो हालत गंभीर

    By Manoj Kumar Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:04 PM (IST)

    यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण हुए दो सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई और दो घायल हो गए। पहली घटना में, खुर्जा अंडरपास के पास एक अवैध बस स्टै ...और पढ़ें

    यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे में दो लोगों की मौत। जागरण

    जागरण संवाददाता, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। यमुना एक्सप्रेसवे पर खुर्जा अंडरपास के ऊपर बने अवैध बस स्टैंड पर रुकी रोडवेज बस में पीछे से बाइक बाइक टकरा गई। कोहरे में दृश्यता कम होने के कारण बाइक सवार दोनों सगे भाई हादसे का शिकार हो गए।

    वहीं, हादसे में एक भाई की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, दूसरा भाई घायल हो गया। हादसे के बाद रोडवेज चालक बस लेकर फरार हो गया। दूसरी घटना भी जेवर क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा से आगरा की तरफ जाने वाली साइड पर हुई। अज्ञात वाहन की टक्कर से दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए।

    एक्सप्रेसवे की निजी सुरक्षा कर्मियों ने घायलों को जेवर के अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने 32 वर्षीय गुंजन को मृत घोषित कर दिया। गुंजन के पति सोनू की हालत गंभीर बनी हुई है।

    अलीगढ़ के इग्लास थाना क्षेत्र के राजीपुर निवासी रोहित व चंद्रमोहन दोनों सगे भाई दिल्ली के मुंडका में प्राइवेट नौकरी करते हैं। चंद्रमोहन ने बताया कि उनकी शादी की तैयारियों के लिए दोनों गांव गए थे।

    मंगलवार तड़के दोनों भाई घर से यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली ड्यूटी जाने के लिए निकले थे। जेवर टोल प्लाजा से आगे खुर्जा अंडरपास के समीप यमुना एक्सप्रेसवे पर बने अवैध बस स्टैंड पर सुबह आठ बजे सवारियां भरने को रोडवेज बस अचानक रुकी।

    कोहरे में दृश्यता कम होने के कारण बाइक पर सवार पीछे आ रहे दोनों भाइयों को बस नजर नहीं आई। उनकी बाइक बस से टकरा गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे एक्सप्रेसवे के निजी सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल दोनों को जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने अलीगढ़ के इग्लास निवासी 26 वर्षीय रोहत पुत्र देवीचरन को मृत घोषित कर दिया, जबकि चंद्रमोहन का उपचार चल रहा है। हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल था।

    दूसरी घटना में यमुना एक्सप्रेसवे के ग्रेटर नोएडा से आगरा जाने वाली साइड पर 38.250 किलोमीटर पर सुबह साढ़े आठ बजे हुई। अलीगढ़ के सतलोनी खुर्द के इग्लास निवासी सोनू पुत्र ओमप्रकाश अपनी पत्नी गुंजन के साथ दिल्ली से अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में सबौता इंटरचेंज के पास उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों के हेल्मेट टूटकर दूर जा गिरे। सोनू और गुंजन गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

    एक्सप्रेसवे सुरक्षा कर्मियों ने दंपती को जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने गुंजन को मृत घोषित कर दिया, जबकि सोनू का आईसीयू में उपचार चल रहा है। पुलिस ने दोनों घटनाओं में मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।

     