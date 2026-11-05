यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहनों पर पुलिस का एक्शन, 55 गाड़ियों का कटा चालान; जानें क्या है Speed Limit?

जागरण संवाददाता, जेवर। यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने अभियान स्पीड सेफ के तहत कार्रवाई की।

निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करते मिले 55 वाहनों के चालान काटे गए। इन वाहन चालकों पर कुल 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बनती है। इसके बावजूद कई वाहन चालक निर्धारित गति सीमा की अनदेखी कर वाहनों को तेज गति से दौड़ाते हैं।

यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों के लिए कितनी गति यमुना एक्सप्रेसवे पर कार व अन्य हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किमी प्रतिघंटा है जबकि ट्रक बस व अन्य भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 60 किमी प्रतिघंटा है।

हल्के और भारी दोनों ही तरह से वाहन एक्सप्रेसवे पर चलते समय बेलगाम होकर निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करते हुए वाहनों को दौड़ाते है। इससे न केवल उनकी जान जोखिम में पड़ती है, बल्कि दूसरे वाहन सवारों के लिए भी हादसे का खतरा बना रहता है।