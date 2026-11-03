ग्रेटर नोएडा के जेवर में चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में इमरान हत्याकांड के दो आरोपित घायल

जागरण संवाददाता, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। थाना जेवर पुलिस ने इमरान हत्याकांड में फरार चल रहे दो वांछित आरोपितों को मंगलवार देर रात पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। झांझर रोड स्थित पावर हाउस के पास चेकिंग के दौरान आरोपितों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। घायल आरोपितों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप पुलिस के अनुसार, दो-तीन नवंबर की रात झांझर रोड पावर हाउस के पास पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे दो संदिग्धों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वे रुकने के बजाय मुड़कर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो खुद को घिरता देख दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।

जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी और वे घायल होकर गिर पड़े। उनकी पहचान जहांगीरपुर निवासी शेरू उर्फ शेर मुहम्मद और बुलंदशहर के पहासू निवासी मौसीम के रूप में हुई।आरोपितों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो अवैध .32 बोर पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस और दो खोखा कारतूस बरामद हुए हैं।

सात अक्टूबर की रात हुई थी इमरान की हत्या पुलिस के मुताबिक, सात अक्टूबर की रात इमरान (36) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आठ अक्टूबर को मृतक के भाई की तहरीर पर शेरू, मौसीम समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों आरोपित तभी से फरार चल रहे थे।