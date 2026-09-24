'सामान दोबारा खरीद लेंगे, जिंदगी नहीं', यमुना एक्सप्रेसवे बस हादसे में धन-दौलत को जलता छोड़ भागे यात्री

हादसे के वक्त वह बस में सो रही थीं। अचानक नींद खुली तो चारों तरफ धुआं भरा था। उन्होंने बचाव के लिए गुहार लगाई। कुछ लोगों ने किसी तरह उन्हें बस से बाहर खींच लिया, जिससे उनकी जान बच सकी। बाहर आने के बाद भी बस के अंदर फंसे यात्रियों की चीखें सुनाई देती रहीं।

-रिंकी राजपूत

आग लगने की भनक लगते ही वह जान बचाने के लिए बस से बाहर दौड़े। इसी दौरान पीछे से बाहर निकल रहे यात्रियों की भीड़ में वह नीचे दब गए। उनके जूते, पर्स, जरूरी कागजात और करीब 11 हजार रुपये बस के अंदर ही जलकर राख हो गए। उन्होंने कहा कि सामान दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन समय रहते बाहर निकलना ही जिंदगी बचाने का एकमात्र मौका था।

-ब्रजकिशोर

पति, बेटे और देवर समेत पांच लोगों के साथ घर जाने के लिए निकली थीं। मेहनत-मजदूरी के बाद बेटे के लिए करीब 30 हजार रुपये का मोबाइल खरीदा था। बैग में मोबाइल के साथ करीब 30 हजार रुपये और कपड़े रखे थे। आग लगते ही परिवार ने सब कुछ बस में छोड़ दिया और जान बचाने के लिए बाहर भाग निकला। देखते ही देखते उनका पूरा सामान आग में राख हो गया।

-राममूर्ति

एक्सप्रेसवे पर बस चलने के बाद ज्यादातर यात्री सो चुके थे और कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक आग की जानकारी हुई तो अफरातफरी मच गई। उनका बैग बस के अंदर ही रह गया, जिसमें जीवन के जरूरी कागजात और पैसे थे। उन्होंने कहा कि सामान बचाने के लिए कुछ क्षण भी रुकते तो शायद जिंदगी नहीं बचती।

-वीरेंद्र कुमार सिंह

वह गहरी नींद में सो रहे थे। आग का शोर सुनकर आंख खुली तो बिना कुछ सोचे सीधे बस से बाहर की ओर दौड़ पड़े। उनका हार्डवेयर का काफी सामान बस के अंदर ही जलकर राख हो गया। यात्रियों के लिए उस वक्त सामान से ज्यादा अपनी जान बचाना जरूरी था।

-विश्वामित्र यादव