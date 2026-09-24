यमुना एक्सप्रेसवे पर जलने वाली बस में भरा था नेल पेंट, कॉस्मेटिक आइटम्स और धागा; चंद मिनट में बनी आग का गोला

मनोज कुमार शर्मा, जेवर। यमुना एक्सप्रेसवे पर नौ यात्रियों को जिंदा निगलने वाली स्लीपर बस में यात्रियों के साथ बड़ी मात्रा में ऐसा सामान भी लदा था, जिसने आग लगते ही हादसे को और भयावह बना दिया।

करीब 35 यात्रियों को लेकर दौड़ रही बस के बूट स्पेस और छत पर नेल पेंट, काॅस्मेटिक का सामान, सिलाई के धागे, कपड़े, इलेक्ट्रिक सामान और शादी समारोह के कार्ड रखे हुए थे। आग लगते ही ज्वलनशील सामग्री ने लपटों को तेजी से फैलाया और चंद मिनट में पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई।

ड्राइवर-कंडक्टर की भूमिका की जांच शुरू हादसे के दौरान यात्रियों के लिए बाहर निकलने का रास्ता भी बड़ी चुनौती बना। बस में प्रवेश और निकास के लिए मुख्य रूप से एक ही रास्ता होने की बात सामने आई है। यात्रियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। आपातकालीन निकास भी धुएं और अफरा-तफरी के बीच नजर नहीं आया।