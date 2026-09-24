'हमने शराब पी थी...यात्री गुहार लगाते रहे पर हम बस भगाते रहे', यमुना एक्सप्रेसवे हादसे में बोले ड्राइवर-कंडक्टर

जागरण संवाददाता, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। डबल डेकर बस चला रहे जिन चालक व परिचालक पर 30 से 35 मुसाफिरों के सुरक्षित सफर की जिम्मेदारी थी। वही लोग यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने के बाद लापरवाही की आग की लपटों में मझधार में छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस के सामने ड्राइवर-कंडक्टर ने कबूलते हुए कहा, 'हमने शराब पी थी...यात्री गुहार लगाते रहे पर हम बस भगाते रहे। गाड़ी रोक देते तो लोग बच जाते'

नशे की हालत में दबोचे गए दोनों प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने बस नंबर के आधार पर अज्ञात ड्राइवर एवं कंडक्टर पर केस दर्ज किया था। घटना के बाद से फरार आरोपितों की पहचान कर पुलिस टीम तलाश में जुटी थी। वह दिल्ली भागने की फिराक में थे। इसी दौरान सूचना पर पहुंचे उपनिरीक्षक संसार सिंह, उपनिरीक्षक शिवांश तिवारी व उपनिरीक्षक सोनवीर सिंह ने टीम के साथ नशे की हालत में हिरासत में ले लिया।