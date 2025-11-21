Noida Crime: पत्नियों को भगवाने के शक में थी हत्या, चौबीस घंटे पंखे से लटकाए रखा शव

जागरण संवाददाता, जेवर। कोतवाली क्षेत्र के कस्बा जहांगीरपुर में हुई महिला की हत्या के मामले में मृतका के पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने दूसरे आरोपित को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपितों की पत्नियां उनको छोड़कर अन्य पुरूषों के साथ चली गई थी।

महिला रंजना पर ही शक था कि उनकी पत्नियों को बहकावे में लेकर साजिश के तहत भगा दिया। पत्नियों के जाने के बाद ही दोनों आरोपित रंजना से रंजिश मानने लगे थे। मंगलवार को मौका मिलते ही दोनों ने मिलकर हत्या कर दी। बुधवार को शव को गड्ढा खोदकर कर शव को ठिकाने लगाने का प्रयास कर रहे थे।

अलीगढ़ के थाना टप्पल के खेडिया खुर्द निवासी मृतका के पति मुकेश ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि जहांगीरपुर के मोहल्ला कुम्हारान स्थित उनके मकान में पत्नी रंजना चौधरी रहती थीं। मंगलवार को पड़ोसी बंटी और राकेश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को ही आरोपित बंटी को गिरफ्तार किया था। शिकायत के बाद दूसरे आरोपित राकेश को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपितों से घटना में एक फावड़ा, अंगौछा,एक शाल बरामद किया है।

पुलिस ने जांच के बाद किया पर्दाफाश पुलिस ने बताया कि रंजना और दोनों आरोपितों की पत्नियां आपस में कई वर्षों से मित्र थीं। पड़ोसी होने के कारण तीनों परिवारों में आपसी आना-जाना था। चार-पांच वर्ष पूर्व आरोपित राकेश की पत्नी पति से विवाद कर किसी अन्य पुरुष के साथ चली गई। छह माह पूर्व बंटी की पत्नी भी विवाद के कारण बंटी से अलग होकर दिल्ली में रहने लगी। दोनों को शक था कि रंजना ने ही उनकी पत्नियों को भगवा दिया।