Noida Crime: महिला ने जेठ पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- मारने के लिए छत से दिया धक्का
दनकौर के कनरसा गांव में एक महिला ने अपने जेठ पर छत से धक्का देने का आरोप लगाया है। घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोर्ट के आदेश पर आरोपी जेठ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता का आरोप है कि जेठ उनसे रंजिश रखता है और जान से मारने की नीयत से उसने ऐसा किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, दनकौर। क्षेत्र के कनरसा गांव की रहने वाली एक महिला ने अपने जेठ पर छत से धक्का देकर गिराने का आरोप लगाया है। घायल महिला का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के एक माह बाद कोर्ट के आदेश पर आरोपित जेठ के विरुद्ध मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है।
पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा। पीड़ित महिला कुसुमलता का कहना है कि उनका जेठ अनिल कुमार उनसे और उनके पति से रंजिश मानता है। 20 अक्टूबर को वह अपने घर की छत पर खड़ी थी। इसी दौरान आरोपित जेठ भी छत पर आ गया और जान से मारने की नीयत से उसे छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया।
घटना के बाद से ही महिला का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बृहस्पतिवार को कोर्ट के आदेश पर आरोपित जेठ के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है। कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।