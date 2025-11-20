Noida Crime: महिला ने जेठ पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- मारने के लिए छत से दिया धक्का

संवाद सहयोगी, दनकौर। क्षेत्र के कनरसा गांव की रहने वाली एक महिला ने अपने जेठ पर छत से धक्का देकर गिराने का आरोप लगाया है। घायल महिला का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के एक माह बाद कोर्ट के आदेश पर आरोपित जेठ के विरुद्ध मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा। पीड़ित महिला कुसुमलता का कहना है कि उनका जेठ अनिल कुमार उनसे और उनके पति से रंजिश मानता है। 20 अक्टूबर को वह अपने घर की छत पर खड़ी थी। इसी दौरान आरोपित जेठ भी छत पर आ गया और जान से मारने की नीयत से उसे छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया।