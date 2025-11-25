Flowers price: शादी सीजन में फूलों ने तोड़े रिकॉर्ड, सजावट की बढ़ी चमक; लेकिन जेब पर बोझ भी बढ़ा
शादी के सीजन में नोएडा के बाजारों में फूलों की मांग बढ़ने से कीमतें आसमान छू रही हैं। ताजे फूलों से लेकर आर्टिफिशियल सजावट तक, सभी के दाम 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। विदेशी फूलों से बनी वरमालाओं का क्रेज भी बढ़ गया है, खासकर सेलिब्रिटी शादियों से प्रेरित डिजाइन की मांग है। इस महंगाई के कारण खरीदारों की जेब पर भारी असर पड़ रहा है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। शादी-ब्याह के सीजन में बाजारों में रौनक बढ़ गई है, लेकिन इस बार ये रौनक खुशियों के साथ-साथ महंगाई की चुभन भी लेकर आई है। सुबह होते ही फूल मंडियों में उमड़ती भीड़ बताती है कि शादी सीजन जोरों पर है, मगर ताजे फूलों से लेकर आर्टिफिशियल सजावट तक सबके दाम 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं। बढ़ती कीमतों के कारण जहां खरीदारों के चेहरे पर चिंता नजर आ रही है, वहीं दुकानदार भी इस बार सीजन में उम्मीद से कम मुनाफा मिलने की बात कह रहे हैं।
फूलों की भारी मांग, कीमतों में आया उछाल
सेक्टर 18 और सेक्टर 29 की फूल मार्केट में गुलाब, गेंदा, बेला और सफ़ेदा जैसे फूलों की मांग आसमान छूने लगी है। बाजारों में भरपूर स्टॉक होने के बावजूद महंगाई ने खरीदारों की जेब ढीली कर दी है। सेक्टर 18 में शिवा फ्लावर डेकोरेशन वाले शिवम शर्मा का कहना है पीछे से ही रेट महंगे हो गए हैं, इसलिए हमारी भी मजबूरी है रेट बढ़ाना।
फूलों के ताज़ा रेट (प्रति लड़ी/पीस)
- गेंदा: 400 लड़ी
- गुलाब: 400 लड़ी
- बेला: 300 लड़ी
- सफ़ेदा: 600 लड़ी
- रंगीन गुलाब: 30 प्रति पीस
- विदेशी फूलों की माला- 3000 रुपए से लेकर 5100 रुपए है
- गजरा: 1100 –3100 रुपए तक
- दूल्हे की कार की सजावट भी हुई महंगी
- कार डेकोरेशन रेट: 3000 से 11000 तक
- ताज़े फूलों, कपड़े और आर्टिफिशियल सजावट से कार को भव्य रूप दिया जा रहा है, लेकिन महंगाई यहां भी कम नहीं।
विदेशी वरमालाओं का बढ़ा क्रेज
अब सिर्फ पारंपरिक गेंदा या गुलाब नहीं बल्कि इंग्लिश और विदेशी फूलों से बनी माला अधिक ट्रेंड में है। पिंटू फ्लावर्स के संचालक नितिन ने बताया कि इन दिनों विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और रणवीर आलिया जैसे सेलिब्रिटी की शादियों से प्रेरित वरमालाओं की डिमांड है। इन जयमालाओं की खास बात यह है कि लाइट वेट हैं और झड़ती नही हैं। इनमें विदेशी फूल जिप्सम, स्वीट पिंक गुलाब, चांदनी मोगरा, पेटल्स, मोती रानी गुलाब, डेजी पिंक जैसे फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
फूलों से लेकर सजावट का सामान सब महंगा हो गया है। अब से दो साल पहले एक भाई की शादी थी और अब दूसरे की है। उस समय में फूलों की कीमतों में मौजूदा समय में बहुत फर्क है।
नितिन
फूलों से लेकर सजावट कार की सजावट तक सभी के रेट बढ़ गए हैं। खासतौर से कार की सजावट करना बहुत महंगी हो गई है।
चिराग
