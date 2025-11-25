Flowers price: शादी सीजन में फूलों ने तोड़े रिकॉर्ड, सजावट की बढ़ी चमक; लेकिन जेब पर बोझ भी बढ़ा

जागरण संवाददाता, नोएडा। शादी-ब्याह के सीजन में बाजारों में रौनक बढ़ गई है, लेकिन इस बार ये रौनक खुशियों के साथ-साथ महंगाई की चुभन भी लेकर आई है। सुबह होते ही फूल मंडियों में उमड़ती भीड़ बताती है कि शादी सीजन जोरों पर है, मगर ताजे फूलों से लेकर आर्टिफिशियल सजावट तक सबके दाम 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं। बढ़ती कीमतों के कारण जहां खरीदारों के चेहरे पर चिंता नजर आ रही है, वहीं दुकानदार भी इस बार सीजन में उम्मीद से कम मुनाफा मिलने की बात कह रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फूलों की भारी मांग, कीमतों में आया उछाल सेक्टर 18 और सेक्टर 29 की फूल मार्केट में गुलाब, गेंदा, बेला और सफ़ेदा जैसे फूलों की मांग आसमान छूने लगी है। बाजारों में भरपूर स्टॉक होने के बावजूद महंगाई ने खरीदारों की जेब ढीली कर दी है। सेक्टर 18 में शिवा फ्लावर डेकोरेशन वाले शिवम शर्मा का कहना है पीछे से ही रेट महंगे हो गए हैं, इसलिए हमारी भी मजबूरी है रेट बढ़ाना।