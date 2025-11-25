बिजली विभाग का नया नियम... पुरानी परेशानी, जेवर में वर्टिकल सिस्टम लागू होने पर भी शिकायतों का पुराना ढर्रा जारी

जागरण संवाददाता, जेवर। जिले में उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए शुरू किया गया वर्टिकल सिस्टम ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बनता दिख रहा है। हेल्प डेस्क और टोल-फ्री नंबर पर मदद लेने के बजाय ज्यादातर उपभोक्ता अभी भी अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर बिजली सबस्टेशनों के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ उपभोक्ता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस की जगह बनाए गए हेल्प डेस्क पर गए तो वहां ताला लगा मिला, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा।

जानकारी के अभाव में उपभोक्ता पुराने ढर्रे पर चलते हुए बिजली से जुड़ी समस्याएं लेकर सबस्टेशनों के चक्कर लगा रहे हैं। उपभोक्ताओं को बेहतर और तेज सेवा देने के लिए 15 नवंबर को जेवर समेत पूरे गौतमबुद्ध नगर जिले में वर्टिकल सिस्टम लागू किया गया था। लेकिन, विभागीय लापरवाही के कारण उपभोक्ताओं को अभी भी वर्टिकल सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है। उपभोक्ताओं को इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है कि किस समस्या के लिए किस अधिकारी से संपर्क करना है।

नए वर्टिकल सिस्टम के तहत बिजली के काम को दो अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है: कमर्शियल और टेक्निकल। हर कैटेगरी में उपभोक्ताओं की शिकायतों और समस्याओं को निपटाने के लिए अलग-अलग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। टोल-फ्री नंबर 1912 के अलावा, कंज्यूमर जिले में अलग-अलग जगहों पर बने आठ हेल्प डेस्क पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और सर्विस ले सकते हैं।

एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और उनकी टीम देगी सर्विस वर्टिकल सिस्टम में, इंजीनियरों की अलग-अलग टीमें बिजली डिस्ट्रीब्यूशन, बिलिंग और बिल कलेक्शन, नए कनेक्शन, मेंटेनेंस, मीटरिंग और दूसरे कामों के लिए जिम्मेदार होंगी। अभी तक, एक डिविजन में तैनात एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को अपने सबऑर्डिनेट के ज़रिए सभी काम देखने पड़ते थे, जिससे देरी और लापरवाही को रोकना मुश्किल हो जाता था। हालांकि, कंज्यूमर अभी भी डिविजन के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं।