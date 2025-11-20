यूपीएसआरटीसी की बसें नोएडा एयरपोर्ट के यात्रियों की राह करेंगी आसान, कई रूट के लिए प्लान बनकर हो गए तैयार
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के यात्रियों के लिए बस सेवा शुरू करने जा रहा है। दिल्ली-नोएडा, आगरा-नोएडा और अलीगढ़-नोएडा जैसे कई मार्गों पर बसें चलाने की योजना है। इस सेवा से यात्रियों को हवाई अड्डे तक पहुंचने में सुविधा होगी और उनका खर्च भी कम होगा। UPSRTC जल्द ही यह सेवा शुरू करेगा।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस सेवा संचालित होगी। नोएडा एयरपोर्ट की संचालक कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. व उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बीच अनुबंध हुआ है।
इसके तहत परिवहन निगम एयरपोर्ट से अलीगढ़, मथुरा-वृंदावन, हाथरस, आगरा के चार रूट पर बस सेवा संचालित करेगा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद-हापुड़ के लिए भी सीधे बस सेवा होगी। यात्री नोएडा एयरपोर्ट व अंतिम गंतव्य के लिए सुगम यात्रा कर सकेंगे।
परिवहन निगम ने भविष्य में फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद समेत अन्य जिलों में बस सेवा विस्तार की संभावनाओं को देखते हुए बस रूट तय कर दिए हैं।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिसंबर में यात्री सेवाएं शुरू हो जाएंगी। यात्रियों की एयरपोर्ट तक आने और एयरपोर्ट पर उतरने वाले यात्रियों को उनके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने के लिए यापल ने विभिन्न राज्यों के परिवहन निगमों के साथ बस सेवा संचालन को अनुबंध किए हैं।
इसमें उत्तराखंड, दिल्ली व हरियाणा परिवहन निगम शामिल हैंं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के साथ भी अनुबंध होने से प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी एयरपोर्ट की सीधे कनेक्टिविटी हो गई है।
यापल के सीईओ क्रिस्टाेफ श्नेलमैन ने परिवहन निगम के साथ अनुबंध के लिए प्रदेश सरकार खासकर परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह का आभार जताते हुए कहा कि इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
नोएडा एयरपोर्ट यात्रियों का जल्द स्वागत करेगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के साथ करार से यात्रियों को एयरपोर्ट तक आने और एयरपोर्ट से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए आरामदेह और सुगम यात्रा संभव हाेगी।
शुरुआत में यह रूट किए गए निर्धारित
- नोएडा एयरपोर्ट-आगरा
- नोएडा एयरपोर्ट-मथुरा वृंदावन
- नोएडा एयरपोर्ट - अलीगढ़
- नोएडा एयरपोर्ट -हाथरस
अन्य रूट
- नोएडा एयरपोर्ट-कौशांबी-नोएडा एयरपोर्ट परिचौक, सेक्टर 62, इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, कौशांबी
- नोएडा एयरपोर्ट-नोएडा-नोएडा एयरपोर्ट परीचौक, सेक्टर 37, बाटेनिकल गार्डन-नोएडा
- नोएडा एयरपोर्ट-कासना -नोएडा एयरपोर्ट जेवर, दनकौर, कासना, ग्रेटर नोएडा
- नोएडा एयरपोर्ट-गाजियाबाद-नोएडा एयरपोर्ट सिकंदराबाद, दादरी, गाजियाबाद
- नोएडा एयरपोर्ट-गाजियाबाद-नोएडा एयरपोर्ट परिचौक, सूरजपुर, नोएडा, विजय नगर, लाल कुआं, गाजियाबाद
- नोएडा एयरपोर्ट-मेरठ-नोएडा एयरपोर्ट परीचौक, नोएडा, इंदिरापुरम, मोहन नगर, मुराद नगर, मोदी नगर, मेरठ
- नोएडा एयरपोर्ट-हापुड़-नोएडा एयरपोर्ट परीचौक, नोएडा, विजय नगर, लाल कुआं, डासना, पिलखुवा हापुड़
- नोएडा एयरपोर्ट-आगरा-नोएडा एयरपोर्ट बाजना कट, मथुरा कट, कुबेरपुर, आगरा
- नोएडा एयरपोर्ट-मथुरा-नोएडा एयरपोर्ट मथुरा वृंदावन
- नोएडा एयरपोर्ट-हाथरस-नोएडा एयरपोर्ट राया कट, हाथरस
- नोएडा एयरपोर्ट-फिरोजाबाद-नोएडा एयरपोर्ट बाजना कट, मथुरा कट, कुबेर कट, टुंडला, फिरोजाबाद
- नोएडा एयरपोर्ट-शिकोहाबाद-नोएडा एयरपोर्ट बाजना कट, मथुरा कट, कुबेर कट, टुंडला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद
- नोएडा एयरपोर्ट-शिकोहाबाद-नोएडा एयरपोर्ट टप्पल-जट्टारी, खैर, अलीगढ़
- नोएडा एयरपोर्ट-आहार-नोएडा एयरपोर्ट बुलंदशहर, जहांगीराबाद, आहार
इन शहरों के लिए पहले हो चुका करार
- हरियाणा: फरीदाबाद, गुुरुग्राम, कुरूक्षेत्र, चंडीगढ़, पलवल, हिसार, नारनौल, पानीपत, अंबाला
- उत्तराखंड: देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हलद्वानी
- दिल्ली: कश्मीरी गेट आइएसबीटी, आनंद विहार आइएसबीटी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
