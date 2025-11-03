गोपनीय शिकायत से शुरू, बर्खास्तगी से खत्म... नोएडा सॉल्वर ने दिलाई TG2 नौकरी; अब तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, नोएडा। एक युवक के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है, जिसने सॉल्वर की मदद से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) की ऑनलाइन परीक्षा पास कर तकनीशियन ग्रेड टू (टीजी2) बनकर ओबरा तापीय परियोजना में नौकरी हासिल कर ली। अधिशासी अभियंता ने आरोपी के खिलाफ सेक्टर 58 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सोनभद्र के ओबरा तापीय कॉलोनी निवासी विनोद कुमार पांडेय ओबरा तापीय परियोजना में अधिशासी अभियंता हैं। मिर्जापुर अतरौली खुर्द निवासी वीरेंद्र कुमार सिंह उनके विभाग ओबरा प्लांट में टीजी2 हैं। हाल ही में वीरेंद्र के खिलाफ एक गोपनीय शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने फर्जीवाड़ा करके विभाग में भर्ती हो गए हैं। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत से अवगत कराया और उनके निर्देशन में जांच की गई।

वीरेंद्र के फर्जीवाड़े की परत दर परत खुलती गई। पता चला है कि वीरेंद्र की 14 जुलाई 2021 को नोएडा के सेक्टर 62 स्थित आईओएन डिजिटल ज़ोन आईडीई 2 केंद्र पर पहली पाली में परीक्षा थी। हालाँकि, उसकी जगह एक सॉल्वर ने परीक्षा दी थी। जाँच में सभी आरोप सही पाए गए। वरिष्ठ अधिकारियों ने वीरेंद्र को नौकरी से बर्खास्त कर दिया और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

नोएडा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार शुक्ला ने बताया कि अधिशासी अभियंता ने आरोपी वीरेंद्र के खिलाफ सोनभद्र के ओबरा थाने में मामला दर्ज कराया था। मामला वहाँ से नोएडा स्थानांतरित कर दिया गया है। जाँच चल रही है। पुलिस सॉल्वर की पहचान और पता लगाने में जुटी है। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।