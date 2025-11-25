Language
    यूपी रोडवेज ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर उठाया कदम, नोएडा में परिवहन निगम की बसों में लगने लगे आल वेदर बल्ब

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 11:30 AM (IST)

    नोएडा में परिवहन निगम ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए बसों में ऑल वेदर बल्ब लगाना शुरू कर दिया है। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से यात्रियों को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। पहले फॉग लाइट लगाई जाती थी, लेकिन अब ऑल वेदर बल्ब लगाए जा रहे हैं, जिससे लागत में भी कमी आएगी।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। जिले में सर्द बढ़ने के साथ साथ अब परिवहन निगम ने भी यात्रियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम करना शुरू कर दिया है। निगम की सभी 305 बसों में आल वेदर बल्ब लगना शुरू हो चुके हैं, इसके पिछले साल तक लगने वाली फाग लाइट अब नहीं लगानी होंगी।

    बता दें, प्रदेशभर में बढ़ती सर्द के साथ सुबह-शाम कोहरे की चादर सड़क पर दृश्यता कम कर रही है, जिससे बस संचालन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा और सूर्य ढलने के बाद रात शहरवासियों को मिलने वाली परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपी रोडवेज) ने नोएडा क्षेत्र की सभी बसों में आल वेदर बल्ब लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    अधिकारियों ने बताया कि जनपद की 305 निगम बसों में इस साल आल वेदर बल्ब लगाए जा रहे हैं। यह बल्ब सिर्फ सर्दियों के दौरान घटती दृश्यता में तो साथ देंगे, साथ साथ गर्मियों के दिनों में भी सहायक होंगे।

    अधिकारियों के मुताबिक अब तक बसों में सर्दियों के सीजन में हर साल फाग लाइट लगानी पड़ती थीं, जिनकी रखरखाव लागत और समय दोनों ही ज्यादा लगते थे। आल वेदर बल्ब विशेष रूप से कोहरा, बारिश और कम रोशनी की स्थिति में भी सड़क पर दृश्यता को बेहतर बनाए रखते हैं।

    दो लाख तक के खर्च में आएगी कमी

    बता दें, हर वर्ष सर्दियों के दिनों में दो लाख रुपए की लागत से सभी बसों में फाग लाइटें लगवाई जाती थीं, ताकि बसों के संचालन के दौरान लंबी दूरी की दृश्यता बनी रहे। लेकिन इस साल आए आल वेदर बल्ब अब न तो हटाने की जरूरत पड़ेगी न हीं अलग से फाग लाइट लगानी पड़ेगीं।

    इसके अलावा आने वाले खर्च में कमी आएगा। सर्दियों के दौरान दृश्यता की चुनौती से निपटने के लिए अधिकारियों द्वारा लगातार चालकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बसें निर्धारित और कम रफ्तार में ही चलाने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है।