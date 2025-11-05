फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, ग्रेटर नोएडा में छह प्रोजेक्ट आस्थगन लिस्ट से बाहर; जल्द शुरू हो सकेगा काम

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के सात जिलों में स्थित 22 परियोजनाओं को आस्थगन सूची (अबेअंस) से बाहर कर दिया है। इन परियोजनाओं में कुल 8,856 इकाइयों (फ्लैट, प्लाट और वाणिज्यिक यूनिट्स) का निर्माण किया जाएगा। इनमें से छह परियोजनाएं गौतमबुद्ध नगर की हैं, जिसमें 5663 इकाइयां हैं। यह निर्णय उन परियोजनाओं के पुनरुद्धार की दिशा में एक बड़ा कदम है जिनकी स्थिति लंबे समय से लंबित थी।

क्या है आस्थगन सूची? रेरा लागू होने के बाद ऐसी कई परियोजनाएं सामने आईं जिनमें पंजीकरण के दौरान बिल्डरों ने आवश्यक दस्तावेज जैसे भूमि अभिलेख, स्वीकृत मानचित्र और यूनिट विवरण रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किए थे। प्राधिकरण द्वारा इन परियोजनाओं की गहन जांच के उपरांत संबंधित प्रमोटर्स को नोटिस जारी किए गए। अधिकांश बिल्डरों ने यह स्पष्ट किया कि शुरुआती चरण में तकनीकी कारणों और समय की कमी के कारण पूरा विवरण नहीं दे सके।

इसे देखते हुए रेरा ने बिल्डरों की सुविधा के लिए पोर्टल पर जानकारी संशोधित करने की सुविधा प्रदान की थी। बावजूद इसके कई परियोजनाओं में आवश्यक भूमि और मानचित्र से संबंधित दस्तावेज जमा नहीं कराए गए। प्राधिकरण की 152वीं बैठक निर्णय लिया गया कि ऐसी लगभग 400 परियोजनाओं, जिनमें दस्तावेजों की कमी थी और जिनके बिल्डरों को नोटिस दिए जाने के बावजूद आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, उन्हें आस्थगन श्रेणी यह निर्णय इस उद्देश्य से लिया गया कि खरीदारों और आम जनता को इन परियोजनाओं की स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके, जिससे वह निवेश के करते समय सतर्क रहें।

गौतमबुद्ध नगर की छह परियोजनाएं कुल 350 अस्थगित परियोजनाओं में से 22 परियोजनाओं को बाहर कर दिया गया है। इनमें नोएडा ग्रेटर नोएडा की नोएडा छह परियोजनाएं हैं जिनमें 5,663 इकाइयां हैं। अब इन इकाइयों में निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो सकेगा, जिससे हजारों घर खरीदारों और वाणिज्यिक निवेशकों को राहत मिलेगी।