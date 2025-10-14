यूपी रेरा ने नोएडा क्षेत्र समेत छह नई रियल एस्टेट परियोजना को दी स्वीकृति, 176.28 करोड़ रुपये का होगा निवेश
यूपी रेरा ने 186वीं बैठक में छह नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 176.28 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इन परियोजनाओं से नोएडा, अयोध्या, झांसी, मुरादाबाद, लखनऊ और प्रयागराज में 501 नई इकाइयां बनेंगी। रेरा अध्यक्ष ने कहा कि रियल एस्टेट अब महानगरों से आगे बढ़कर उभरते शहरों में भी विकास कर रहा है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (यूपी रेरा) ने 186वीं बैठक में छह नए रियल एस्टेट परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। बैठक की अध्यक्षता यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने की। छह परियोजनाओं से कुल 176.28 करोड़ का निवेश होगा। इनके माध्यम से कुल 501 नई इकाइयां जिनमें फ्लैट्स और दुकानों शामिल होंगी।
छह शहरों में स्वीकृत हुई परियोजनाओं में नोएडा भी शामिल है। परियोजनाएं अयोध्या, नोएडा, झांसी, मुरादाबाद, लखनऊ और प्रयागराज की हैं।
चेयरमैन ने कहा कि अब रियल एस्टेट सिर्फ महानगरों तक नहीं बल्कि अयोध्या और झांसी जैसे तेजी से उभरते शहरों में भी है। इससे न सिर्फ निर्माण क्षेत्र में, बल्कि सीमेंट, स्टील, पेंट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल्स, टाइल्स और वित्तीय सेवाओं जैसे सहायक उद्योगों में भी रोजगार और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देगा।
